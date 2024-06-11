С момента своего дебюта в 2018 году Praetorian завоевал репутацию не просто надежного транспортного средства. Он стал занял значительное место, как транспорт для поисково-спасательных миссий, удаленных рабочих мест, и даже приобрел популярность, как дом на колесах.
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Чем интересен внедорожник
Praetorian построен на шасси тяжелых грузовиков MAN TGM, известных своей долговечностью и приспособленностью к условиям бездорожья. Это шасси служит основой Praetorian, которую Torsus превращает в элегантный, но мощный 35-пассажирский автобус с колесной формулой 4х4.
Praetorian TG3 / Фото Torsus
Новое поколение может похвастаться композитным кузовом, модернизированной системой подвески, а также разнообразными функциями и опциями, приспособленными для удовлетворения потребностей разнообразной пользовательской базы.
- Усовершенствования TG3 начинаются с новой системы пневматической подвески как спереди, так и сзади, что повышает комфорт пассажиров и стабильность автомобиля на различных типах дорог.
- Улучшенное крепление шасси к надстройке улучшает сочленение и гасит вибрации, обеспечивая более плавную езду по пересеченной местности.
- Улучшенная тормозная способность обеспечивается благодаря 19,5-дюймовым дисковым тормозам спереди и сзади, а современные функции помощи водителю, такие как определение полосы движения и комплексный пакет датчиков света и дождя, повышают безопасность.
Внутри TG3 компания Torsus переработала систему отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха для повышения эффективности и производительности. Теперь отопительный контур интегрирован с системой охлаждения двигателя, чтобы утилизировать избыточное тепло двигателя, в то время, как переработанные вентиляционные отверстия обеспечивают более равномерное охлаждение в жаркую погоду.
Praetorian TG3 построен на шасси грузовика MAN TGM / Фото Torsus
Кабина водителя была переработана для большей эргономичности, а передний капот, поднимающийся выше, улучшает доступ для технического обслуживания.
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Доступность
Производство Praetorian TG3 уже начато, а начальные рынки сбыта включают Германию, Испанию и даже Украину. По цене от 225 831 евро, автомобиль доступен в вариантах Shell, Transporter и Minesite, предлагая 14 различных конфигураций сидений для широкого спектра применений.