С момента своего дебюта в 2018 году Praetorian завоевал репутацию не просто надежного транспортного средства. Он стал занял значительное место, как транспорт для поисково-спасательных миссий, удаленных рабочих мест, и даже приобрел популярность, как дом на колесах.

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Чем интересен внедорожник

Praetorian построен на шасси тяжелых грузовиков MAN TGM, известных своей долговечностью и приспособленностью к условиям бездорожья. Это шасси служит основой Praetorian, которую Torsus превращает в элегантный, но мощный 35-пассажирский автобус с колесной формулой 4х4.



Praetorian TG3 / Фото Torsus

Новое поколение может похвастаться композитным кузовом, модернизированной системой подвески, а также разнообразными функциями и опциями, приспособленными для удовлетворения потребностей разнообразной пользовательской базы.

Усовершенствования TG3 начинаются с новой системы пневматической подвески как спереди, так и сзади, что повышает комфорт пассажиров и стабильность автомобиля на различных типах дорог.

Улучшенное крепление шасси к надстройке улучшает сочленение и гасит вибрации, обеспечивая более плавную езду по пересеченной местности.

Улучшенная тормозная способность обеспечивается благодаря 19,5-дюймовым дисковым тормозам спереди и сзади, а современные функции помощи водителю, такие как определение полосы движения и комплексный пакет датчиков света и дождя, повышают безопасность.

Внутри TG3 компания Torsus переработала систему отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха для повышения эффективности и производительности. Теперь отопительный контур интегрирован с системой охлаждения двигателя, чтобы утилизировать избыточное тепло двигателя, в то время, как переработанные вентиляционные отверстия обеспечивают более равномерное охлаждение в жаркую погоду.

Якщо мова йде про надійність, то за цим параметром японським брендам немає рівних. Зокрема, новий SUZUKI S-CROSS 2024 року забезпечений гарантією у три роки чи 100 000 кілометрів, і за цей період виробник відповідає за якість авто через свого офіційного дилера в Україні.



Praetorian TG3 построен на шасси грузовика MAN TGM / Фото Torsus

Кабина водителя была переработана для большей эргономичности, а передний капот, поднимающийся выше, улучшает доступ для технического обслуживания.

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Доступность

Производство Praetorian TG3 уже начато, а начальные рынки сбыта включают Германию, Испанию и даже Украину. По цене от 225 831 евро, автомобиль доступен в вариантах Shell, Transporter и Minesite, предлагая 14 различных конфигураций сидений для широкого спектра применений.