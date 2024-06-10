Концепт Zigy является результатом сотрудничества между известным итальянским дизайнером Андреа Мочеллином (Andrea Mocellin) и инженерно-консалтинговой компанией Dexet Technologies.

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Хотя идея электрических микрокаров не нова, городские транспортные средства для одного пассажира относительно редки за пределами веломобилей. Сейчас на этапе технико-экономического обоснования Мочеллин и его команда ищут партнеров в отрасли, которые помогут воплотить концепцию в прототипы и, в конце концов, в производство.

Zigy разрабатывается для различных применений, включая частную собственность, лизинговые модели и работу автопарка, с потенциальной адаптацией для коммерческих грузовых перевозок.



Zigy призвана решить проблемы мобильности в большом городе / Фото Andrea Mocellin

Предложенные технические характеристики Zigy пока являются предварительными. Ожидается, что одноместный электрический квадроцикл будет иметь длину 1,95 метра, колесную базу 1,59 метра, ширину 1,1 метра и высоту 1,6 метра. Цифровое аэродинамическое моделирование показывает, что коэффициент лобового сопротивления составляет около 0,35, что, как ожидается, увеличит запас хода на 25% по сравнению с конкурентами.

Построенный на основе модульного термопластичного композитного каркаса, разработанного компанией Dexet, Zigy будет включать переработанное углеродное волокно и натуральные волокна в своей конструкции. Прогнозируется, что его снаряженная масса составит 353 килограмма.



Компактные размеры Zigy дают ему преимущество в плотном трафике / Фото Andrea Mocellin

Автомобиль обещает отличную маневренность с малым радиусом разворота 7 метров (23 фута), а его компактные размеры должны облегчить парковку в переполненных городских районах. Кроме того, он предлагает 30 литров багажника для повседневных дел.

Силовая установка Zigy оснащена 12-киловаттным электродвигателем, который может развивать пиковую мощность в 21 киловатт, обеспечивая максимальный крутящий момент в 135 Нм. Его максимальная скорость составляет 77 км/ч, что делает его пригодным для езды по городу, а запас хода на одном заряде аккумулятора – примерно 160 км.



Zigy – микромобиль для одного человека / Фото Andrea Mocellin

Автомобиль рассчитан на одного пассажира, доступ в салон осуществляется через одну дверь. Начальные визуализации предполагают систему управления в виде руля мотоциклетного типа, хотя в спецификациях упоминается руль – эта деталь, вероятно, будет доработана при создании прототипа.

Габаритна техніка потребує місця. Наприклад, великий кросовер потребує простір для паркування у місті. А от компактний SUZUKI S-CROSS 2024 року можна припаркувати будь-де – його довжина всього 4,3 метра. В маневруванні допоможуть датчики паркування спереду й позаду та відеокамери, що забезпечують огляд на 360 градусів навколо машини.

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Хотя конкретных сроков производства еще нет, успех предыдущего сотрудничества команды, инвалидной коляски Revolve, позволяет предположить, что Zigy может со временем стать реальностью. Если это произойдет, он может появиться на европейских улицах как транспортное средство L7e или в США как низкоскоростное транспортное средство (LSV).