Сертификация Archer делает ее лишь второй компанией в области eVTOL, которая получила такое одобрение, после Joby Aviation, которая была сертифицирована в 2022 году. Сертификация FAA Part 135 позволяет Archer эксплуатировать свои инновационные самолеты eVTOL, что является важным шагом на пути подготовки к коммерческому запуску воздушного такси Midnight.

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Самолет Midnight, рассчитан на пилота и четырех пассажиров, имеет дальность полета до 160 километров и может развивать скорость до 241 километр в час, используя только энергию аккумуляторов.

Поворотные винты позволяют самолету взлетать и садиться вертикально, как вертолет, а затем переходить в прямолинейный полет, как традиционный самолет. Эта возможность соответствует растущему спросу на эффективные и экологичные решения для городской воздушной мобильности.



eVTOL Midnight / Фото Archer Aviation

В дополнение к сертификации по Части 135, Archer также получил сертификат по Части 145, что позволяет ему предоставлять специализированные услуги по ремонту воздушных судов.

Кроме того, недавно FAA опубликовало окончательные критерии летной годности для самолета Midnight, что является важным шагом на пути к получению полной сертификации типа. Эта сертификация подтвердит, что воздушное такси Midnight соответствует всем строгим стандартам FAA по дизайну и безопасности.

Кстати, переклассификация FAA eVTOL как "летательных аппаратов", а не самолетов, создала дополнительные регуляторные препятствия, что повлекло неопределенность относительно сроков полной коммерциализации. Несмотря на эти вызовы, несколько компаний, в частности Joby Aviation, Volocopter и Beta Technologies, продвигаются к запуску своих услуг и масштабированию операций по всей стране.

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Воздушные такси, которые СМИ часто ошибочно называют "летающими автомобилями", по сути, являются вертолетами, работающих без шумных и загрязняющих газовых двигателей. Они предлагают тихий и экологичный вид городского воздушного транспорта, который может произвести революцию в сфере перевозок на короткие расстояния в городских условиях.

Якщо мова йде про надійність, то за цим параметром японським брендам немає рівних. Зокрема, новий SUZUKI S-CROSS 2024 року забезпечений гарантією у три роки чи 100 000 кілометрів, і за цей період виробник відповідає за якість авто через свого офіційного дилера в Україні.