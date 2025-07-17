Apple подає позов проти відомого інсайдера через серйозний витік інформації про iOS 26

Компанія Apple подала позов проти відомого YouTube-блогера Джона Проссера. Його звинувачують у незаконному отриманні та розголошенні конфіденційної інформації про iOS 26, що стало одним із найгучніших скандалів у світі технологій за останній час. Схема, за допомогою якої він отримав інформацію про майбутнє оновлення операційної системи, вражає.

Як інсайдерам вдалося отримати доступ до секретів Apple?

У судовому позові Apple стверджує, що Джон Проссер разом зі своїм спільником Майклом Рамачіотті організували хитру схему для викрадення комерційних таємниць компанії. Згідно з документами, Рамачіотті є другом співробітника Apple Ітана Ліпніка. За версією Apple, він отримав пароль від особистого смартфона Ліпніка, а потім за допомогою геолокації відстежив, коли того не буде вдома тривалий час. Судячи з усього, після цього відбулося незаконне проникнення в помешкання Ітана й отримання доступу до тестового пристрою зі встановленою iOS 26, який залишився вдома, пише 24 Канал з посиланням на MacRumors.

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Після цього Рамачіотті здійснив відеодзвінок Проссеру через FaceTime, продемонструвавши роботу ще не випущеної операційної системи. Проссер, зі свого боку, записав цей дзвінок і пізніше використав отриману інформацію для створення рендерів, які й опублікував на своєму YouTube-каналі.

Нагадаємо, ще в січні Проссер продемонстрував редизайн програми "Камера" зі спрощеним набором кнопок, а в березневому епізоді свого подкасту Genius Bar він продемонстрував програму "Повідомлення" з круглими кнопками навігації зверху та закругленими кутами навколо клавіатури. Завершився цей витік квітневим роликом, у якому він показав редизайн Liquid Glass, що зрештою дебютував у iOS 26. Хоча деякі деталі відрізнялися від фінальної версії, загальна концепція виявилася точною, що, ймовірно, і привернуло увагу компанії.

У позові зазначено, що Проссер пропонував Рамачіотті фінансову винагороду за допомогу, але чи погодився той, невідомо.

Внаслідок внутрішнього розслідування Apple звільнила Ітана Ліпніка за недотримання політики безпеки та приховування інформації про стороннє втручання, тож можна зробити висновок, що він знав про інцидент. Сама компанія дізналася про витік даних з анонімного електронного листа.

Apple вимагає через суд заборонити подальше поширення конфіденційної інформації та відшкодувати завдані збитки. Джон Проссер публічно заперечив звинувачення, заявивши, що події розгорталися інакше.

Що відповів Джон Проссер?

У відповідь на повідомлення ЗМІ інсайдер, який вважається одним із найвідоміших і найавторитетніших у галузі, заявив, що не погоджується з тим, як Apple презентувала події, і що все було не так, як описує компанія. Він каже, що "з нетерпінням чекає можливості поговорити з Apple про це".