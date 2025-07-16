Чому аналітики рекомендують зміни в керівництві Apple?

Дослідники Волтер П'єцик та Джо Ґалоне у своїй статті вказують на кілька ключових проблем, які постали перед виробником найпопулярніших у світі смартфонів. Найперша з них – це той факт, що акції Apple значно відстали від конкурентів у 2025 році. Вартість компанії впала на 16%, тоді як Meta показала зростання на 25%, а Microsoft – на 19%. Це відставання пов'язують із програшем Apple у перегонах за створення привабливих функцій штучного інтелекту, пише 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

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Аналітики попереджають, що ця невдача може кардинально змінити довгострокову траєкторію розвитку компанії та її здатність до зростання взагалі. Вони зазначають, що штучний інтелект перетворить індустрії в усій світовій економіці, а ті, хто не встигне, будуть просто знищені, або плестимуться десь на задніх місцях.

Додатковим фактором стала нещодавня відставка головного операційного директора Джеффа Вільямса, якого раніше розглядали як найімовірнішого наступника Тіма Кука. Його замінить Сабіх Хан, а основним претендентом на посаду наступника CEO тепер вважається старший віце-президент з інженерії апаратного забезпечення Джон Тернус.

Водночас експерти визнають досягнення Кука. Під час його керівництва акції Apple зросли на понад 1400% порівняно з 430% для індексу S&P 500. LightShed Partners підкреслюють, що Тім Кук був правильним CEO в часи свого призначення і безперечно виконав чудову роботу, але зараз настав час для кардинальних змін.

Однак, згідно з інсайдерською інформацією Bloomberg, Кук навряд чи піде у відставку найближчим часом. Немає жодного безпосереднього наступника, готового очолити компанію, і немає ознак того, що Кук готується піти або почати процес підготовки заміни. Рада директорів, яка складається з лояльних до Кука осіб, не відчуває потреби в змінах і досі вважає його єдиною людиною, здатною виправити ситуацію.

Ба більше, вплив Кука в Apple може лише зрости. Існує можливість, що він стане головою ради директорів компанії на додаток до своєї ролі CEO, що дасть йому ще більший контроль.

"Немає сумнівів, що Кук несе відповідальність за нинішні труднощі Apple. Це включає помилки компанії у сфері штучного інтелекту, старіючу лінійку продуктів, руйнування її культури, орієнтованої на дизайн, десятирічну посуху в розробці проривного обладнання для масового ринку та зростаючу напруженість з розробниками та регуляторами. Але також немає сумнівів, що рада директорів все ще вважає його єдиною людиною, здатною змінити ситуацію", – писав раніше Марк Гурман, головний інсайдер і оглядач діяльності Apple у Bloomberg.

Попри це, Apple, очевидно, усвідомлює потребу в змінах. Керівники вищої ланки, зокрема глава служб Едді К'ю, попереджали, що Apple ризикує стати наступною BlackBerry або Nokia, якщо не адаптується швидко.