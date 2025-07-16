Почему аналитики рекомендуют изменения в руководстве Apple?

Исследователи Уолтер Пьецик и Джо Галоне в своей статье указывают на несколько ключевых проблем, которые встали перед производителем самых популярных в мире смартфонов. Самая первая из них – это тот факт, что акции Apple значительно отстали от конкурентов в 2025 году. Стоимость компании упала на 16%, тогда как Meta показала рост на 25%, а Microsoft – на 19%. Это отставание связывают с проигрышем Apple в гонке за создание привлекательных функций искусственного интеллекта, пишет 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

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Аналитики предупреждают, что эта неудача может кардинально изменить долгосрочную траекторию развития компании и ее способность к росту вообще. Они отмечают, что искусственный интеллект превратит индустрии во всей мировой экономике, а те, кто не успеет, будут просто уничтожены, или будут плестись где-то на задних местах.

Дополнительным фактором стала недавняя отставка главного операционного директора Джеффа Уильямса, которого ранее рассматривали как наиболее вероятного преемника Тима Кука. Его заменит Сабих Хан, а основным претендентом на должность преемника CEO теперь считается старший вице-президент по инженерии аппаратного обеспечения Джон Тернус.

В то же время эксперты признают достижения Кука. Во время его руководства акции Apple выросли более чем на 1400% по сравнению с 430% для индекса S&P 500. LightShed Partners подчеркивают, что Тим Кук был правильным CEO во времена своего назначения и бесспорно выполнил замечательную работу, но сейчас пришло время для кардинальных изменений.

Однако, согласно инсайдерской информации Bloomberg, Кук вряд ли уйдет в отставку в ближайшее время. Нет ни одного непосредственного преемника, готового возглавить компанию, и нет признаков того, что Кук готовится уйти или начать процесс подготовки замены. Совет директоров, который состоит из лояльных к Куку лиц, не чувствует потребности в переменах и до сих пор считает его единственным человеком, способным исправить ситуацию.

Более того, влияние Кука в Apple может только возрасти. Существует возможность, что он станет председателем совета директоров компании в дополнение к своей роли CEO, что даст ему еще больший контроль.

"Нет сомнений, что Кук несет ответственность за нынешние трудности Apple. Это включает ошибки компании в сфере искусственного интеллекта, стареющую линейку продуктов, разрушение ее культуры, ориентированной на дизайн, десятилетнюю засуху в разработке прорывного оборудования для массового рынка и растущую напряженность с разработчиками и регуляторами. Но также нет сомнений, что совет директоров все еще считает его единственным человеком, способным изменить ситуацию", – писал ранее Марк Гурман, главный инсайдер и обозреватель деятельности Apple в Bloomberg.

Несмотря на это, Apple, очевидно, осознает потребность в изменениях. Руководители высшего звена, в частности глава служб Эдди Кью, предупреждали, что Apple рискует стать следующей BlackBerry или Nokia, если не адаптируется быстро.