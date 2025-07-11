Речь идет о сумме, которая поражает даже в мире высоких технологий. Этот шаг подчеркивает интенсивную конкуренцию между технологическими гигантами за лучшие кадры в области ИИ, пишет 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

Ранее У Apple серьезные проблемы, ведь Meta переманила одного из ее ключевых разработчиков ИИ

Рекордное предложение

Компания Meta, принадлежащая Марку Цукербергу, сделала невероятно щедрое предложение Руомингу Пану, который до недавнего времени возглавлял команду Apple по разработке базовых моделей искусственного интеллекта. По информации источников, компенсационный пакет для Пана превышает 200 миллионов долларов, распределенных на несколько лет. Эта сумма включает базовую зарплату, бонус и значительную долю акций Meta, которые составляют основную часть вознаграждения. Полная выплата зависит от выполнения определенных целей и продолжительности работы в компании.

Apple, в свою очередь, не пыталась конкурировать с таким предложением, ведь оно значительно превышает уровень компенсаций даже для топ-менеджеров компании, за исключением генерального директора Тима Кука. Это решение подчеркивает, насколько агрессивно Meta работает над расширением своего подразделения Superintelligence Labs (MSL), который сосредоточен на создании ИИ-систем, способных превосходить человеческие возможности.

Интересно, что информация о компенсации в 200 миллионов долларов появилась вскоре после того, как технический директор Meta Эндрю Босворт публично преуменьшал масштабы рекрутинговых усилий компании. Он опровергал заявления генерального директора OpenAI Сэма Альтмана о том, что Meta предлагает исследователям бонусы в размере 100 миллионов долларов за переход, называя рынок горячим, но не настолько.

Что известно о работе Пана в Apple

Пан присоединился к Apple в 2021 году, придя из Alphabet (материнской компании Google), и отвечал за команду из около 100 человек, которая разрабатывала большие языковые модели для функций Apple Intelligence, таких как обобщение электронных писем, приоритетные уведомления и создание Genmoji.

Его переход в Meta стал очередным ударом по усилиям Apple в сфере ИИ, которые и без того испытывают трудности из-за внутренних вызовов и задержки с обновлением Siri.

Конкуренция за таланты

Переход Пана может стать лишь началом. По данным источников, несколько инженеров из его бывшей команды в Apple также рассматривают предложения от Meta или планируют покинуть компанию. Это свидетельствует о возможной волне оттока кадров, что может еще больше осложнить ситуацию для Apple в сфере ИИ.

В ответ на уход Пана Apple назначила Чжифенга Чена новым руководителем команды базовых моделей и ввела более распределенную структуру управления, разделив обязанности между несколькими старшими инженерами.

Meta тем временем активно наращивает свой потенциал в области искусственного интеллекта. Кроме Пана, к команде MSL присоединились такие известные фигуры, как бывший генеральный директор GitHub Нат Фридман, соучредитель Scale AI Александер Ван (который стал главным директором по ИИ в Meta), а также основатель стартапа в сфере ИИ Даниэль Гросс. Также Meta наняла нескольких исследователей из OpenAI и Anthropic.