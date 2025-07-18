Как инсайдерам удалось получить доступ к секретам Apple?

В судебном иске Apple утверждает, что Джон Проссер вместе со своим сообщником Майклом Рамачиотти организовали хитрую схему для похищения коммерческих тайн компании. Согласно документам, Рамачиотти является другом сотрудника Apple Итана Липника. По версии Apple, он получил пароль от личного смартфона Липника, а затем с помощью геолокации отследил, когда того не будет дома длительное время. Судя по всему, после этого произошло незаконное проникновение в помещение Итана и получения доступа к тестовому устройству с установленной iOS 26, который остался дома, пишет 24 Канал со ссылкой на MacRumors.

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После этого Рамачиотти совершил видеозвонок Проссеру через FaceTime, продемонстрировав работу еще не выпущенной операционной системы. Проссер, со своей стороны, записал этот звонок и позже использовал полученную информацию для создания рендеров, которые и опубликовал на своем YouTube-канале.

Напомним, еще в январе Проссер продемонстрировал редизайн программы "Камера" с упрощенным набором кнопок, а в мартовском эпизоде своего подкаста Genius Bar он продемонстрировал программу "Сообщения" с круглыми кнопками навигации сверху и закругленными углами вокруг клавиатуры. Завершилась эта утечка апрельским роликом, в котором он показал редизайн Liquid Glass, что в конце концов дебютировал в iOS 26. Хотя некоторые детали отличались от финальной версии, общая концепция оказалась точной, что, вероятно, и привлекло внимание компании.

В иске указано, что Проссер предлагал Рамачиотти финансовое вознаграждение за помощь, но согласился ли тот, неизвестно.

В результате внутреннего расследования Apple уволила Итана Липника за несоблюдение политики безопасности и сокрытие информации о стороннем вмешательстве, поэтому можно сделать вывод, что он знал об инциденте. Сама компания узнала об утечке данных из анонимного электронного письма.

Apple требует через суд запретить дальнейшее распространение конфиденциальной информации и возместить нанесенный ущерб. Джон Проссер публично опроверг обвинения, заявив, что события разворачивались иначе.

Что ответил Джон Проссер?

В ответ на сообщения СМИ инсайдер, который считается одним из самых известных и авторитетных в отрасли, заявил, что не согласен с тем, как Apple презентовала события, и что все было не так, как описывает компания. Он говорит, что "с нетерпением ждет возможности поговорить с Apple об этом".