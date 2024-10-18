Українська розробка для донації крові підкорила західний ринок і вже допомагає лікарям у Харкові

Сьогодні ми спостерігаємо справжній бум у сфері охорони здоров'я, спричинений розвитком новітніх технологій. Один тільки ринок генеративного ШІ в медицині оцінювався в 1,4 мільярда доларів у 2024 році з прогнозованим зростанням до 22 мільярдів у 2032 році. Ми бачимо прорив у діагностиці, хірургії, фармацевтиці та інших галузях завдяки роботам-асистентам, розумним протезам, лікарям чат-ботам.

У сфері донорства крові, яка є критично важливою для сучасної медицини, темп інновацій натомість не настільки активний. В Україні ситуація залишається ще складнішою: приблизно дві третини пацієнтів не отримують необхідну кров або отримують її із запізненням. З початку повномасштабного вторгнення спостерігається зростання кількості донорів, що частково допомагає задовольнити підвищений попит на донорську кров, розповів менеджер та інженер Healthcare-проєктів GlobalLogic Віталій Шейко у пресрелізі, з яким ознайомився 24 Канал.

Дивіться також Розумні скляні двері Feather River можуть ставати непрозорими за вашим бажанням

Новий винахід українців

GlobalLogic, маючи понад 19 років досвіду в медичних розробках, розробили програмне забезпечення для апарата HemoFlow. Обладнання оптимізує процес збору, обробки та зберігання кількості зібраної донорської крові. Підкоривши західний ринок, сьогодні ця технологія допомагає харківським лікарям рятувати життя в умовах постійних обстрілів. Як же працює це обладнання, що стало причиною його популярності за кордоном і як воно добиралося в Україну?

Автоматизація та безпека процесу донації крові

HemoFlow — це спеціалізований пристрій, так званий "бладміксер", який автоматизує процедуру забору крові, робить її безпечною та контрольованою. Його основне завдання — стежити за швидкістю забору, обсягом зібраної крові та запобігати можливим ускладненням для донора.

Пристрій має кілька рівнів захисту:

Перший — це спеціальний пакет для забору крові, що не дозволяє зібрати більше, ніж передбачений об'єм.

Другий — контроль швидкості забору. Якщо кров "йде" занадто повільно чи, навпаки, швидко, обладнання сигналізує про проблему. У разі критичної ситуації, HemoFlow автоматично зупиняє забір крові. Це особливо важливо при втраті свідомості чи підвищеному артеріальному тиску.

В цілому автоматизація дозволяє економити час лікарів, адже більше нема потреби стояти над пацієнтом всю процедуру.

Розробка програмного забезпечення для HemoFlow пройшла два ключових етапи, які втілилися в різних поколіннях пристрою: HemoFlow 400 та HemoFlow 500. Обидва покоління мають свої особливості та функціонал. Головним завданням українських інженерів було забезпечити безперебійний контроль за процесом донації та створити зручну систему управління для медичного персоналу.

Перше покоління HemoFlow 400 функціонувало на основі прошивки (Firmware), яка працювала з апаратною частиною пристрою. Крім основної прошивки, для HemoFlow 400 була розроблена конфігураційна менеджмент-система. Вона дозволяє медикам налаштовувати й контролювати роботу пристрою, а також зберігати та аналізувати дані про обсяги крові, швидкість і помилки в процесі забору.

Нове покоління HemoFlow 500 значно розширило функціонал пристрою. Над розробкою 2 роки працювала команда з 15 інженерів GlobalLogic. Як і в попередньому поколінні, основою є FreeRTOS та аплікейшин рівень, також пристрій став більш багатозадачним. Стала можливою інтеграція з іншими компонентами, такими як контроль параметрів донора, зчитування QR-кодів, штрихкодів тощо.

Крім того, для HemoFlow 500 була створена нова версія менеджмент-системи, яка працює не лише через ПК, а й у хмарі. Пристрій передає всі дані за допомогою радіочастот безпосередньо в хмарне сховище Amazon Web Services (AWS). Це дозволяє зберігати та обробляти дані про донорів і процедури, забезпечуючи зручний доступ до інформації та можливість віддаленого управління пристроями.



HemoFlow 400 / Фото HemoFlow

Вихід розробки на західний ринок

HemoFlow уже зайняв 70% ринку США. Цей успіх можна пояснити кількома факторами: конкурентоспроможність, широкий функціонал та аналітичні можливості, які пристрій пропонує клієнтам та кінцевим користувачам.

Донорство крові у США — це, переважно, приватний сектор. Акції на кшталт Donor Day відбуваються доволі часто. На відміну від України, де донорськими кампаніями здебільшого опікуються державні установи, американські приватні компанії організовують акції збору крові в школах, університетах, на підприємствах, під час спортивних заходів тощо. Вони активно рекламуються, та часто супроводжуються подарунками для донорів.

Коли організації проводять такі акції, важливо мати точну інформацію про обсяги зібраної крові. Наприклад, скільки зібрано на цю мить із запланованого об'єму, які типи крові присутні, а яких не вистачає. Ця інформація дає змогу миттєво коригувати плани, залучати більше донорів або збільшувати кількість пунктів збору.

Для цього ми розробили CloudBase додаток, який надає статистику в реальному часі. Він показує, де проходить кампанія, скільки пристроїв використано, їхні серійні номери, скільки зібрав кожен пристрій та флеботоміст та інше. Усі дані формують ретельний звіт про кожен пристрій та акцію в цілому. Крім того, широкий функціонал підкріплюється надійністю — девайс здатен зібрати понад 200 донацій крові на одному заряді,

– розповідає Віталій Шейко.

Успіх на міжнародному ринку свідчить про потенціал технології. HemoFlow активно використовується в США, Франції, Німеччині, Швейцарії, Португалії, а віднедавна і в Україні.

Українські реалії

Після повномасштабного вторгнення десять HemoFlow 400XS були передані Харківському Центру служби крові від Латвійського державного центру донорства крові (VADC). Зал донації, разом із новим обладнанням, перенесений у спеціально переобладнане бомбосховище.

Для нас важливо, аби поставлене обладнання забезпечувало максимально можливу ефективність і полегшувало щоденну роботу у такій важливій для нас місії, як порятунок українських життів,

— зазначають фахівці центру.

За словами лікарів, війна сильно каталізувала заготівлю донорської крові в Україні, зокрема і в Харківській області. Донорська кров активно використовується для порятунку життів військовослужбовців та цивільних осіб, які отримали поранення внаслідок ворожих обстрілів. Крім того, лікарні потребують постачання крові для постраждалих внаслідок ДТП, а також для хворих, вагітних жінок та всіх, хто потребує термінової медичної допомоги.

Найбільш актуальним в обладнанні для місцевих лікарів стало те, що пристрої адаптуються до різних донорів. Медикам лишається ввести вагу, зріст та стать донора, а апарат автоматично закриває пробірку, щойно набереться оптимальна кількість крові. Це допомагає запобігти перевищенню або недотриманню оптимального об’єму крові. В екстремальних умовах, з браком часу й людського ресурсу, чим більше оптимізації — тим краще.

Як буде далі

Українська MedTech-індустрія сьогодні розвивається через унікальний досвід, який лікарі та інженери здобули під час війни. Зокрема, якість процесів донорства значно зросте із впровадженням сучасного обладнання. І так з усіма сферами: війна стала каталізатором розвитку біонічного протезування, реабілітації та збору відповідної аналітики. Міжнародні партнери, зокрема зі США та Європи, активно підтримують українські центри протезування, такі як UNBROKEN та Superhumans, інвестуючи в їх розвиток. Це дозволяє їм продовжувати роботу, водночас надаючи партнерам доступ до унікальних інсайтів та досвіду в лікуванні та реабілітації поранених.

Україна сьогодні має одну з найбільших експертиз у цих сферах, що робить нас вагомим членом глобальної медичної та технологічної спільноти.