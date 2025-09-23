Деякі власники нових смартфонів лінійки iPhone 17 почали повідомляти про несподівану проблему. Крім того, що їхні смартфони виявилися надзвичайно схильними до подряпин, пристрої періодично втрачають з'єднання з Wi-Fi та Bluetooth. Наразі схоже, що ця проблема виникає лише за конкретних умов.

Що не так з iPhone 17?

Незабаром після виходу нової лінійки iPhone 17 невелика кількість користувачів почала скаржитися на форумах підтримки Apple та в соціальних мережах на дивну поведінку своїх смартфонів. Суть проблеми полягає в тому, що з'єднання Wi-Fi, а в деяких випадках і Bluetooth, несподівано розривається на кілька секунд. Найчастіше це відбувається в момент, коли користувач розблоковує або блокує екран свого iPhone, пише 24 Канал з посиланням на AppleInsider.

Дивіться також Apple всіх обманула: нові iPhone 17 не відповідають одній з ключових обіцянок

Хоча збої в роботі бездротових мереж на смартфонах не є чимось унікальним, ця ситуація вирізняється своєю специфікою. Повідомлення стосуються виключно нової серії пристроїв iPhone 17. Один із користувачів на Reddit описав це так, ніби чипи, що відповідають за Wi-Fi та Bluetooth, перезавантажуються щоразу, коли телефон "прокидається".

Така поведінка пристрою створює значні незручності. Наприклад, через постійні розриви з'єднання стає неможливо користуватися функцією AirPlay для передачі медіаконтенту на інші пристрої. Так само некоректно працює бездротовий CarPlay, який вимагає стабільного зв'язку між автомобілем та смартфоном.

У чому можлива причина?

Багато користувачів помітили зв'язок проблеми з Apple Watch. Схоже, що розриви з'єднання відбуваються лише тоді, коли власник iPhone носить на руці розблокований годинник.

Якщо зняти Apple Watch або заблокувати його, з'єднання на смартфоні стабілізується і працює без жодних збоїв.

При цьому не вдалося виявити, чи пов'язана проблема з якоюсь конкретною моделлю годинника – скарги надходять від власників різних поколінь Apple Watch.

Реакція Apple поки відсутня

Наразі Apple не надала жодних офіційних коментарів щодо цієї ситуації. Однак деякі користувачі, які звернулися до служби підтримки, повідомили, що їхні скарги були передані інженерному відділу компанії для подальшого вивчення.

Оскільки проблема торкнулася не всіх власників iPhone 17 та Apple Watch, експерти схиляються до думки, що її причина криється не в апаратному дефекті, а в програмному забезпеченні. Це дає надію на те, що недолік буде виправлено в одному з найближчих оновлень iOS, подібно до того, як Apple оперативно випустила оновлення iOS 26 напередодні старту продажів iPhone 17.