Що відбувається з iPhone 17?

Старт продажів нової лінійки смартфонів iPhone 17, який відбувся 19 вересня, був затьмарений скаргами перших покупців. Як пише Bloomberg, у китайських соціальних мережах почали масово з'являтися фотографії, на яких видно подряпини та потертості на корпусах абсолютно нових пристроїв. Ця ситуація може негативно вплинути на запуск флагманського продукту Apple, який величезною мірою залежить від китайського ринку, пише 24 Канал.

Проблема виявилася особливо помітною на моделях iPhone 17 Pro та Pro Max у темно-синьому кольорі. За даними журналістів, які відвідали магазини Apple у Гонконгу та Шанхаї, потертості на цих пристроях з'являлися вже за кілька годин після того, як їх виставляли на вітрини для огляду. Скарги також стосувалися моделі iPhone Air у чорному кольорі.

Хештег, пов'язаний із цією проблемою, швидко став одним із найпопулярніших у китайській соцмережі Weibo, набравши понад 40 мільйонів переглядів до вечора п'ятниці.

А як же обіцянки?

Парадокс полягає в тому, що Apple представляла iPhone 17 як перший за кілька років значний редизайн, головною особливістю якого став новий алюмінієвий корпус, стійкий до подряпин. Проте реальність, схоже, виявилася іншою. Перші користувачі рекомендують негайно вставляти смартфони в чохли, щоб уникнути пошкоджень.

Наразі невідомо, наскільки поширеною є ця проблема і чи стосується вона лише пристроїв, проданих у Китаї – одному з перших ринків, де стартували продажі.

Чи добре продається iPhone 17?

Попри ці скарги, запуск iPhone 17 супроводжується значним ажіотажем. Наприклад, у Пекіні біля флагманського магазину Apple вишикувалися величезні черги з сотень людей, які прийшли за своїми передзамовленими пристроями.

Старт продажів iPhone 17 виявився успішнішим, ніж у попередньої лінійки iPhone 16. Загальний обсяг попередніх замовлень, які відкрилися 12 вересня, виявився на 25% вищим.

Найбільшу популярність має найдорожча модель – iPhone 17 Pro Max. Попит на неї настільки великий, що Apple збільшила обсяги її виробництва в третьому кварталі на 60% порівняно з iPhone 16 Pro Max. Високий інтерес до Pro-моделей пов'язують з оновленим дизайном, на який багато користувачів чекали протягом останніх років

Аналітики прогнозували, що новий модельний ряд, особливо версія Pro Max, допоможе Apple зміцнити позиції на китайському ринку в умовах зростаючої конкуренції з місцевими брендами, такими як Huawei. Тепер репутація нового продукту опинилася під загрозою через несподівані проблеми з якістю.