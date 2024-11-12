10 справжніх бетмобілів із фільмів Нолана продають по 3 мільйони, але на дорогах вони нелегальні

Якщо у вас є зайві три мільйони доларів і безмежна любов до Бетмена, то ось друга найкраща пропозиція після донату на ЗСУ – автомобіль, який ви могли бачити у фільмі "Темний лицар" зі знаменитої трилогії Крістофера Нолана. Правовласник до 85-річчя персонажа продає лімітовану репліку бетмобіля "Тамблер".

Деталі

Компанія Wayne Enterprises, яка спеціалізується на кураторстві реальних подій, натхненних стилем життя вигаданого мільярдера Брюса Вейна, а також має ліцензію DC Comics і Warner Bros. на продаж сувенірної продукції, створила обмежену серію з 10 бетмобілів Tumbler, кожен з яких коштує 2,99 мільйона доларів. Побудовані в реальному масштабі, вони будуть точним відтворенням оригінального транспортного засобу супергероя, повідомляє 24 Канал з посиланням на The Spaces.

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Оригінальний бетмобіль, який з'явився у фільмах, став дуже впізнаваним завдяки своїй виразній кутастій формі, створеній з використанням деталей від моделей автомобілів, човнів та літаків. Однак навряд чи можна очікувати, що для цих десяти реплік виробник знімав деталі з усіх цих транспортних засобів – вони, імовірно, були виготовлені на замовлення в конкретній формі, щоб імітувати першоджерело.



Batmobile Tumbler / Фото WBD

Репліки Tumbler матимуть кузов з кевлару, вуглецевого волокна та листового скловолокна і будуть оснащені 6,2-літровим двигуном LS3 V-8 потужністю 525 кінських сил та коробкою передач 4L85E з підрульовими перемиканнями.

Додаткові функції включають систему подачі димової завіси, імітацію гарматних башт, капоти з нержавіючої сталі та сучасне програмне забезпечення.

Ракетної установки не буде.

Усередині встановлені сидіння на замовлення, односторонні дзеркальні скляні екрани та приладова панель в оригінальному стилі.



Batmobile Tumbler / Фото WBD

Бетмобіль Tumbler технічно не є легальним для вуличного руху, але він і не призначений для цього. Натомість це ідеальний варіант для колекціонерів автомобілів та фанатів Бетмена. Продажі відбуватимуться лише за запрошеннями, а доставка запланована через 15 місяців з моменту внесення депозиту.