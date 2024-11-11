Як це працює

Інженери, які працюють над технологією, стверджують, що вони "завершили експериментальні випробування щодо її потенційного військового використання". Однак, чи увінчаються їхні зусилля створенням реально практичної, працюючої установки, здатної зашкодити тій чи іншій цілі в реальних умовах, ще належить з'ясувати, повідомляє 24 Канал з посиланням на South China Morning Post.

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З одного боку, накопичити достатню кількість електромагнітних хвиль в одному місці є неймовірно складним завданням. За даними SCMP, вчені підрахували, що їм потрібно досягти точності позиціонування до міліметрів, а синхронізації часу до 170 трильйонних часток секунди — точніше, ніж атомний годинник.

Попри це розробники стверджують, що досягли саме такого рівня точності під час нещодавніх експериментів. Хоча нова зброя не буде підривати ворожі об'єкти, як Зірка смерті в "Зоряних війнах", дослідники виявили, що вона може глушити сигнали американських супутників GPS. Але вони, судячи з усього, все ще остаточно не визначилися щодо майбутнього потенційного використання цієї технології.

Вчені кажуть, що об'єднання потоків мікрохвиль може в кінцевому підсумку дати більшу потужність, ніж сума окремих променів.

Якихось конкретних характеристик чи фотографій наразі ніхто не надає.

Сполучені Штати вже давно експериментують з подібними технологіями. Наприклад, Військово-повітряні сили розробили потужну систему зброї спрямованої мікрохвильової енергії під назвою Tactical High-power Operational Responder, призначену для боротьби з безпілотними літальними апаратами. Однак, чи завершаться ці зусилля створенням практичної зброї, також поки що неясно.