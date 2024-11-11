Как это работает

Инженеры, работающие над технологией, утверждают, что они "завершили экспериментальные испытания по ее потенциальному военному использованию". Однако увенчаются ли их усилия созданием реально практической, работающей установки, способной повредить той или иной цели в реальных условиях, еще предстоит выяснить, сообщает 24 Канал со ссылкой на South China Morning Post.

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С одной стороны, накопить достаточное количество электромагнитных волн в одном месте является невероятно сложной задачей. По данным SCMP, ученые подсчитали, что им нужно достичь точности позиционирования до миллиметров, а синхронизации времени до 170 триллионных долей секунды - точнее, чем атомные часы.

Несмотря на это разработчики утверждают, что достигли именно такого уровня точности во время недавних экспериментов. Хотя новое оружие не будет взрывать вражеские объекты, как Звезда смерти в "Звездных войнах", исследователи обнаружили, что оно может глушить сигналы американских спутников GPS. Но они, судя по всему, все еще окончательно не определились относительно будущего потенциального использования этой технологии.

Ученые говорят, что объединение потоков микроволн может в конечном итоге дать большую мощность, чем сумма отдельных лучей.

Каких-то конкретных характеристик или фотографий пока никто не предоставляет.

Соединенные Штаты уже давно экспериментируют с подобными технологиями. Например, Военно-воздушные силы разработали мощную систему оружия направленной микроволновой энергии под названием Tactical High-power Operational Responder, предназначенную для борьбы с беспилотными летательными аппаратами. Однако, завершатся ли эти усилия созданием практического оружия, также пока неясно.