Как это было
Сообщается, что это первая подобная ракета за почти год. Запуск состоялся в период с 30 по 31 октября и, вероятно, не был случайным именно в это время. Правительства США и Японии подтвердили информацию и заявили, что ракета поднялась на высоту 7000 километров, что на 805 километров больше, чем предыдущий рекорд, продемонстрированный КНДР в 2022 году, сообщает 24 Канал со ссылкой на Associated Press, The Washington Post і Space.com.
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Стоит отметить, что 7000 километров – это огромное расстояние. Для сравнения, Международная космическая станция удерживается на высоте в 400-410 километров над поверхностью планеты.
- В мае 2017 года КНДР запустила ракету на 2092 километра.
- 4 июля 2017 года – на 2800 километров.
- 28 июля 2017 года – на 3701 километр.
- 29 ноября 2017 года – на 4500 километров.
- После этого наступил длительный перерыв.
- 24 марта 2022 года еще одна баллистическая ракета полетела на высоту 6195 километров.
- 15 марта 2023 года еще одна баллистическая ракета полетела на высоту 6000 километров.
- 12 июля 2023 года – снова на 6000 километров.
Тип МБР, которая была использована в этот раз, журналисты пока не назвали. Последний такой запуск был осуществлен ракетой Hwasong-18, которая использовалась по меньшей мере трижды во время испытаний.
Как пишет WP, запуск состоялся "через несколько часов после того, как официальные лица обороны США и Южной Кореи осудили развертывание Пхеньяном войск в России". Ким Чен Ын, как сообщается, присутствовал во время всего процесса. После он сделал заявление, в котором сказал, что эти испытания являются "ответной военной акцией", поскольку "соперники" Северной Кореи "намеренно обострили ситуацию в регионе".