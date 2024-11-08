Як це було
Повідомляється, що це перша подібна ракета за майже рік. Запуск відбувся у період з 30 по 31 жовтня й, імовірно, не був випадковим саме в цей час. Уряди США та Японії підтвердили інформацію й заявили, що ракета піднялася на висоту 7000 кілометрів, що на 805 кілометрів більше, ніж попередній рекорд, продемонстрований КНДР у 2022 році, повідомляє 24 Канал з посиланням на Associated Press, The Washington Post і Space.com.
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Варто зазначити, що 7000 кілометрів – це величезна відстань. Для порівняння, Міжнародна космічна станція утримується на висоті в 400-410 кілометрів над поверхнею планети.
- У травні 2017 року КНДР запустила ракету на 2092 кілометри.
- 4 липня 2017 року – на 2800 кілометрів.
- 28 липня 2017 року – на 3701 кілометр.
- 29 листопада 2017 року – на 4500 кілометрів.
- Після цього настала тривала перерва.
- 24 березня 2022 року ще одна балістична ракета полетіла на висоту 6195 кілометрів.
- 15 березня 2023 року ще одна балістична ракета полетіла на висоту 6000 кілометрів.
- 12 липня 2023 року – знову на 6000 кілометрів.
Тип МБР, яка була використана цього разу, журналісти поки не назвали. Останній такий запуск був здійснений ракетою Hwasong-18, яка використовувалася щонайменше тричі під час випробувань.
Як пише WP, запуск відбувся "за кілька годин після того, як офіційні особи оборони США та Південної Кореї засудили розгортання Пхеньяном військ у Росії". Кім Чен Ин, як повідомляється, був присутній під час усього процесу. Опісля він зробив заяву, в якій сказав, що ці випробування є "відповідною військовою акцією", оскільки "суперники" Північної Кореї "навмисно загострили ситуацію в регіоні".