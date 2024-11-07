Деталі

Цей крок відображає зростаючу потребу Європи в передових рішеннях для боротьби з безпілотниками, оскільки несанкціонована діяльність БПЛА все частіше помічається в таких секторах, як оборона, інфраструктура та урядові об'єкти, повідомляє 24 Канал з посиланням на офіційну заяву DroneShield.

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До складу команди увійшли досвідчені професіонали з великим досвідом у сфері протидії безпілотникам: Ганс Хойер, Асгер Хвід, Ред МакКлінток та Олексій Примін. Представники володіють англійською, німецькою, українською, французькою та скандинавськими мовами, щоб забезпечувати практичну допомогу клієнтам на всьому континенті – від демонстрації продуктів та їхнього запуску і до постійної підтримки.

Про Олексія Приміна в мережі інформації небагато:

Згідно з його сторінкою на Linkedin, він навчався в Київському політехнічному інституті (1991-1995 роки) та Технологічному університеті Ільменау в Німеччині (1996-2001 роки).

(1991-1995 роки) та Технологічному університеті Ільменау в Німеччині (1996-2001 роки). З 2001 року працював у Німеччині на такі компанії, як Gramm Oberflächentechnik GmbH (2001-2007 роки), FARO Europe GmbH & Co. KG (2007-2020 роки) і Dedrone (202-2024 роки).

З жовтня 2024 року офіційно обіймає посаду директора з продажів у DroneShield.

Як зазначає компанія, DroneShield активно співпрацювала з секторами оборони та безпеки регіону протягом 2024 року, відвідуючи різноманітні профільні заходи, щоб продемонструвати системи C-UAS (мобільні ракетні системи для боротьби з безпілотниками).

Генеральний директор DroneShield Олег Ворник прокоментував ці важливі зміни:

Завдяки нашій розширеній європейській присутності ми маємо більше можливостей для задоволення зростаючого попиту на рішення для боротьби з безпілотниками в регіоні. Наша команда не тільки пропонує передові технології, але й надає практичну підтримку, щоб кожен клієнт отримав найкраще можливе рішення,

– сказав CEO.

Нагадаємо, DroneShield пропонує своїм клієнтам ручну антидронову гармату Mk4, ще одну гармату Drone Gun Tactical зі збільшеним радіусом дії, набір швидкого реагування, дрон Sentry-X Mk2, системи вартових для виявлення ворожих дронів, оптичні датчики, РЕБи, радари, ручні пристрої для виявлення дронів, програмне забезпечення та інше.