NASA виставило місяцехід VIPER на продаж через скорочення бюджету

Американське космічне відомство оголосило, що бюджетні обмеження у 2025 році призвели до скасування кількох космічних програм, включаючи довгоочікувану місію місяцеходу VIPER. Апарат призначений для пошуку льоду в кратерах на південному полюсі Місяця, тепер виставлений на продаж.

Таким чином NASA планує хоча б трохи вирішити проблему бюджету, який скоротили на 1 мільярд доларів.

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Місяцехід VIPER, повністю зібраний і готовий до експлуатації апарат, був призначений для дослідження південного полюса Місяця і пошуку водяного льоду.

Попри його готовність і триваючі транспортні випробування, місія була скасована через скорочення бюджету. Проєкт вже коштував NASA 450 мільйонів доларів, але його скасування, як очікується, заощадить агентству ще 84 мільйони доларів, не враховуючи витрат, пов'язаних із запуском марсохода.

Чотириколісний марсохід VIPER вагою 450 кг і розміром приблизно з гольф-карт був розроблений у співпраці з комерційними партнерами. Компанія Astrobotic, відповідальна за доставку марсохода на Місяць, зазнала затримок у 2023 і 2024 роках, що ще більше ускладнило місію.



Місяцехід VIPER / Фото NASA

Зокрема, місяцехід Peregrine компанії Astrobotic не зміг досягти Місяця в січні 2024 року, згорівши в атмосфері Землі. Ця невдача вплинула на рішення NASA скасувати місію VIPER, оскільки очікувалися подальші затримки, а обладнання не може зберігатися нескінченно довго.

NASA не розголошує ціну за марсохід VIPER. Спочатку агентство намагатиметься зацікавити американських і міжнародних промислових партнерів, які могли б використовувати марсохід у його нинішньому вигляді.

Якщо покупця не буде знайдено, NASA планує перепрофілювати його окремі компоненти для інших проектів або продати їх окремо.

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Скорочення бюджету NASA у 2025 році призвело до припинення кількох програм, зокрема місії VIPER та виведення з експлуатації рентгенівської космічної обсерваторії Чандра. Попри ці невдачі, NASA прагне продовжувати співпрацювати з комерційними компаніями для просування космічних досліджень.