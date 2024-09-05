Поширення електромобілів стримує один вкрай неочікуваний фактор

Хоча електромобілі вважаються нашим майбутнім і другою головною метою в стримуванні глобального потепління, вони поширюються світом не так швидко, як би того хотілося. Нове дослідження розкриває причини цього феномену. Що ж стримує попит?

У чому проблема

Дані свідчать про те, що віра в різноманітні міфи про електромобілі і нерозуміння того, як вони працюють, стримують їхнє поширення. Більшість водіїв бензинових автомобілів набрали лише 2 з 10 балів у невеликому опитуванні про те, як працюють електромобілі.

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В цьому експерименті взяли участь 1000 британських водіїв бензинових автомобілів. Вони отримали по 10 питань про електромобілі, в основному зосереджених на популярній дезінформації, яка поширюється нафтовою промисловістю та іншими суб'єктами, що виступають проти екологічно чистих, кращих транспортних засобів.

З'ясувалось, що ця дезінформація живе і процвітає, особливо серед водіїв, які ще ніколи не їздили на електромобілях. Дослідники кажуть, що 23% водіїв не відповіли правильно на жодне запитання. 90% відповіли менш ніж наполовину.

Ось лише деякі з поширених міфів:

Майже дві третини (62%) водіїв бензинових автомобілів вважають, що володіти та експлуатувати електромобіль дорожче, і лише 14% правильно визнають, що електромобілі зазвичай дешевші.

41% водіїв бензинових автомобілів помилково вважають, що електромобілі з більшою ймовірністю можуть загорітися, ніж бензинові, і лише 24% знають, що статистика свідчить про протилежне. Дані організації EV Fire Safe вказують на те, що ймовірність загоряння електромобілів у понад 80 разів менша, ніж у бензинових або дизельних автомобілів.

Більше половини (59%) водіїв бензинових автомобілів вважають, що британська електромережа "не впорається" з переходом країни на електромобілі, тоді як лише кожен п'ятий (20%) правильно визначив це твердження як помилкове. Влада країни вже виступала з цього приводу й заявила, що енергосистема зможе впоратися з мільйонами нових електромобілів у Великій Британії.

80% водіїв не знає, що для електромобілів У їхній країні вже існує розвинена інфраструктура. Ба більше, Британія навіть випереджає графік, який встановила для себе.

Більше водіїв (35%) помилково вважали, що викиди вуглекислого газу впродовж життя електромобіля не менші, ніж у бензинового автомобіля.

Збільшення обізнаності людей, як вважають дослідники, підніме шанси на те, що вони придбають електромобіль замість бензинової машини, яка продукує велику кількість парникових газів.

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