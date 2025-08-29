Нове дослідження показало, що кліматичні прогнози, зроблені ще в середині 1990-х років, виявилися напрочуд точними. Аналіз супутникових даних за останні три десятиліття підтвердив передбачення вчених щодо підвищення рівня світового океану, що стало важливим доказом надійності кліматичного моделювання.

Наскільки точними були ранні прогнози?

Нещодавній аналіз, проведений дослідниками з Тулейнського університету, порівняв кліматичні проєкції минулого із сучасними спостереженнями. Результати виявилися надзвичайно близькими. Робота, опублікована в журналі Американського геофізичного союзу Earth's Future, показала, що навіть з примітивними, за сьогоднішніми мірками, моделями вчені змогли досить точно передбачити майбутнє, пише 24 Канал.

Провідний автор дослідження Торбйорн Торнквіст зазначив, що для перевірки кліматичних проєкцій потрібні десятиліття спостережень. Він був вражений тим, наскільки вдалими виявилися ранні прогнози. За його словами, це один із найкращих доказів того, що людство вже давно розуміє суть кліматичних змін і може робити достовірні прогнози щодо них.

Ера моніторингу глобального рівня моря за допомогою супутників розпочалася на початку 1990-х років. З того часу спостереження показали, що рівень світового океану зростав у середньому приблизно на 3,2 міліметра на рік. Лише нещодавно вчені змогли зафіксувати прискорення цього процесу. Коли у 2024 році дослідники NASA продемонстрували, що за останні 30 років темпи зростання подвоїлися, з'явилася можливість порівняти ці дані з незалежними прогнозами, зробленими у середині 90-х.

У 1996 році Міжурядова група експертів зі зміни клімату (IPCC) опублікувала звіт, у якому прогнозувалося, що за наступні 30 років глобальний рівень моря, найімовірніше, підніметься майже на 8 сантиметрів. Фактичні дані навіть трохи перевершили очікування, показавши зростання на 9 сантиметрів, що є надзвичайно близьким результатом.

Водночас дослідження виявило один важливий аспект, який тогочасні моделі недооцінили – роль танення льодовикових щитів. Цей фактор додав до підняття рівня моря понад 2 сантиметри, чого не передбачали старі проєкції. У той час було мало відомостей про те, як потепління води в океанах може дестабілізувати морські сектори Антарктичного льодовикового щита. Крім того, стік льоду з Гренландського льодовикового щита в океан також виявився швидшим, ніж очікувалося.

Ці труднощі у прогнозуванні поведінки льодовиків у минулому є важливим уроком на майбутнє. Сучасні моделі враховують можливість катастрофічного обвалу льодовикових щитів до кінця цього століття, хоча ймовірність цього вважається низькою. Якщо такий сценарій реалізується в Антарктиці, низинні прибережні регіони по всьому світу, зазнають особливо серйозних наслідків.

Співавтор дослідження Зонке Дангендорф наголосив, що точність ранніх моделей надихає, але сьогодні пріоритетом є уточнення глобальних даних для створення локалізованих прогнозів. Такі прогнози допоможуть у плануванні заходів для захисту вразливих регіонів.