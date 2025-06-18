Проізраїльські хакери зламали іранський банк

Проізраїльська хактивістська група Predatory Sparrow заявила про успішну кібератаку на іранський банк Sepah, що належить Корпусу вартових Ісламської революції. Цей інцидент став частиною ширшої ескалації конфлікту між країнами, що включає як кібервійну, так і прямі військові дії.

Кібератака на фінансовий сектор Ірану

Хакери, відомі також під перською назвою Gonjeshke Darande, публічно взяли на себе відповідальність за злам систем банку Sepah. У своєму повідомленні на платформі X вони зазначили, що знищили важливі дані фінансової установи, яка, за їхніми словами, обходить міжнародні санкції. Група стверджує, що банк використовує кошти громадян Ірану для фінансування терористичних угруповань, програм балістичних ракет і ядерних розробок, повідомляє 24 Канал.

Дивіться також Хакери "іноземного уряду" зламали одне з провідних видань світу

Згідно з інформацією видання Iran International, у країні спостерігаються значні перебої в роботі банківської системи. Деякі відділення Sepah були змушені припинити роботу, а клієнти скаржаться на неможливість доступу до своїх рахунків. Кореспондент i24NEWS Аріель Осерман опублікував фото банкоматів в Ірані, на екранах яких відображаються повідомлення про помилки.



Банкомати Sepah не працюють в Ірані / Фото Аріель Осеран

Незалежного підтвердження кібератаки поки немає. Спроби зв’язатися з представниками банку Sepah через іранські електронні адреси виявилися безрезультатними через технічні помилки. Філії установи у Великій Британії та Італії також не надали коментарів. Самі хактивісти з Predatory Sparrow не відповіли на запити через їхній акаунт у X та Telegram.

Ця кібератака сталася на тлі загострення конфлікту між Ізраїлем та Іраном, зокрема після ударів Ізраїлю по ядерних об’єктах, військових базах і високопоставлених іранських чиновниках. Хто саме стоїть за групою Predatory Sparrow, залишається невідомим, але їхнє спрямування явно підтримує ізраїльську позицію або принаймні виступає проти іранського режиму. За даними дослідників кібербезпеки, ця група вже не вперше досягає успіху в атаках на іранські об’єкти.

Дії цього угруповання не обмежуються лише заявами, а мають реальний вплив. Попередні атаки Predatory Sparrow мали помітні наслідки для країни. Серед найвідоміших інцидентів – атака на сталеливарний завод, що спричинила вибух і пожежу, а також злам систем заправних станцій, що призвів до проблем із постачанням пального для громадян.