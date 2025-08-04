Instagram оновив правила для прямих трансляцій. Раніше ця функція була доступна абсолютно всім, але тепер для виходу в ефір користувач повинен відповідати двом важливим умовам.

Чому Instagram змінив правила?

Раніше будь-який користувач Instagram міг запустити пряму трансляцію, навіть якщо його акаунт був приватним і мав лише кількох підписників. Тепер соцмережа змінила ці вимоги. Користувачі тепер повинні мати не менше 1000 підписників, щоб виходити в ефіри, а також тримати сторінку відкритою. Якщо ж підписників недостатньо або сторінка приватна, програма покаже вам сповіщення про те, що акаунт не може використовувати цю функцію, пише 24 Канал з посиланням на TechCrunch.

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Таке нововведення найбільше вдарить по авторах-початківцях і звичайних користувачах, які стрімили для невеликої аудиторії найближчих друзів. У соцмережах багато хто висловив незадоволення та закликав компанію скасувати зміни.

Таке рішення робить Instagram схожим на TikTok, де для прямих ефірів також потрібно мати 1000 підписників. Для порівняння, на YouTube для цього достатньо всього 50 підписників.

Хоча Meta не назвала конкретної причини, представники компанії зазначили, що це зроблено для "покращення загального досвіду від перегляду прямих ефірів". Імовірно, є й інші мотиви: