П'ять бюджетних міні-ПК, які можуть замінити звичайний настільний комп'ютер

Міні-ПК можуть замінити повнорозмірний настільний комп'ютер для роботи, перегляду відео та повсякденних завдань. Серед доступних моделей є пристрої з 16 ГБ оперативної пам'яті, SSD на 500 ГБ і підтримкою кількох моніторів.

Міні-ПК займають мало місця на столі, але водночас дають змогу використовувати повнорозмірну клавіатуру, мишу та кілька моніторів. Багато моделей оснащені мобільними процесорами, які виробники адаптували для компактних настільних систем. Про це пише BGR.

П'ять міні-ПК для різних потреб

Водночас невеликі розміри мають певні обмеження. Більшість бюджетних міні-ПК використовують інтегровану графіку, тому вони краще підходять для офісної роботи, браузера та мультимедіа, ніж для сучасних ігор або складного відеомонтажу.

Серед моделей, на які варто звернути увагу, є пристрої Minisforum, GMKtec, Kamrui, Asus і Beelink. Їхні характеристики та ціни відрізняються залежно від конфігурації.

Minisforum NAB6 Lite – варіант для тих, кому потрібна продуктивність для повсякденних завдань і роботи з кількома дисплеями. Базова конфігурація за 509 доларів оснащена 12-ядерним процесором Intel Core i5-12600H, 16 ГБ оперативної пам'яті та SSD на 500 ГБ. Комп'ютер підтримує виведення зображення у форматі 4K на чотири монітори одночасно. Водночас інтегрована графіка Intel Iris Xe обмежує можливості в ресурсоємних графічних програмах. Версія з накопичувачем на 1 ТБ коштує 560 доларів.

GMKtec G11 Plus коштує від 309 доларів. Базова модель має процесор AMD Ryzen 5 3500U із чотирма ядрами, 16 ГБ оперативної пам'яті та SSD на 256 ГБ. Пристрій підтримує до трьох моніторів із роздільною здатністю 4K. Одна з його переваг – можливість розширення оперативної пам'яті та сховища, що дає змогу оновити комп'ютер у майбутньому.

Kamrui Essenx E2 – доступний варіант для офісної роботи та вебсерфінгу. За 290 доларів покупець отримує процесор Intel N150, 16 ГБ оперативної пам'яті та SSD на 512 ГБ. Комп'ютер підтримує два дисплеї з роздільною здатністю 4K. Серед роз'ємів є HDMI 2.0, DisplayPort 1.4, Gigabit Ethernet, USB-A та аудіороз'єм 3,5 мм. Також передбачені Wi-Fi і Bluetooth. Модифікація з накопичувачем на 1 ТБ коштує 340 доларів.

Asus NUC 14 Essential підійде тим, хто віддає перевагу продукції відомого виробника. Базова конфігурація за 529 доларів має чотириядерний процесор Intel N150, 8 ГБ оперативної пам'яті та SSD на 256 ГБ. Комп'ютер підтримує до трьох моніторів із роздільною здатністю 4K, Wi-Fi 6E та Bluetooth 5.3. За 570 доларів доступна версія з 16 ГБ оперативної пам'яті та накопичувачем на 512 ГБ.

Beelink SER5 Max – один із найцікавіших варіантів для тих, кому потрібна вища продуктивність. За 469 доларів модель пропонує восьмиядерний процесор AMD Ryzen 7 7735U, 16 ГБ оперативної пам'яті та SSD на 500 ГБ. Інтегрована графіка AMD Radeon дозволяє працювати з відео у форматі 4K і запускати невимогливі ігри. Комп'ютер підтримує підключення трьох зовнішніх моніторів. Виробник також заявляє про трирічну гарантію та довічну технічну підтримку.

Який міні-ПК краще вибрати

Для офісних завдань і роботи в інтернеті достатньо Kamrui Essenx E2 або GMKtec G11 Plus. Asus NUC 14 Essential може зацікавити тих, хто віддає перевагу відомому бренду, хоча його базова конфігурація має лише 8 ГБ оперативної пам'яті.

Для складніших завдань і легких ігор доцільніше розглянути Beelink SER5 Max. Minisforum NAB6 Lite також пропонує потужний процесор і підтримку чотирьох дисплеїв.