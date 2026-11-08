П'ять корисних команд Siri, які полегшать приготування їжі

Голосовий помічник Siri може стати корисним інструментом під час приготування їжі. Він дозволяє встановлювати таймери, читати рецепти, конвертувати одиниці вимірювання та додавати продукти до списку покупок.

Одна з найкорисніших команд Siri на кухні – встановлення таймера голосом. Наприклад, достатньо сказати: "Siri, встанови таймер на 15 хвилин", щоб запустити зворотний відлік без необхідності торкатися смартфона. Про це пише BGR.

Встановлення кількох таймерів одночасно

Якщо одночасно готуються кілька страв, можна запускати декілька таймерів. Щоб не плутати їх, варто додавати назви:

"Siri, встанови таймер на 30 хвилин для курки".

"Siri, встанови таймер для яєць на 7 хвилин".

Назви відображатимуться на екрані блокування та в інтерфейсі Siri. Також можна запитати, скільки часу залишилося до завершення конкретного таймера, попросити показати всі активні таймери або зупинити їх.

Читання наступного кроку рецепта

Якщо рецепт відкритий у Safari на iPhone, Siri може допомогти з його виконанням завдяки функції розпізнавання вмісту екрана.

Наприклад, після виконання першого кроку можна запитати: "Siri, що потрібно робити далі після додавання борошна до тіста?". Помічник проаналізує інструкції, які відображаються на екрані, та підкаже наступну дію.

Після цього достатньо запитувати "Що далі?", щоб продовжувати роботу з рецептом. Однак ця можливість має обмеження: Siri аналізує лише інформацію, яка зараз відображається на дисплеї. Якщо наступний крок розташований нижче на сторінці, потрібно спочатку прокрутити рецепт.

Конвертація одиниць вимірювання

Під час приготування їжі часто доводиться переводити грами в чашки, мілілітри в унції або градуси Цельсія у Фаренгейти. Siri може виконувати такі розрахунки голосом.

Наприклад, можна використовувати команди:

"Скільки буде 175 градусів Цельсія за Фаренгейтом?"

"Скільки столових ложок у половині чашки масла?"

"Переведи 500 грамів мигдалевого борошна в чашки".

"Скільки унцій у пінті лимонного соку?"

Важливо уточнювати назву продукту, якщо йдеться про переведення маси в об'єм. Різні інгредієнти мають різну щільність, тому однакова кількість у грамах може займати різний об'єм.

Наприклад, чашка звичайного пшеничного борошна важить приблизно 120 грамів, тоді як чашка мигдалевого – близько 96 грамів.

Пошук замінників інгредієнтів

Якщо під час приготування виявилося, що потрібного продукту немає, Siri можна попросити знайти альтернативу.

Наприклад: "Siri, чим замінити какао-порошок під час приготування брауні?" або "Чи можна використовувати соєвий соус замість вустерширського для маринаду стейка?".

Помічник запропонує можливі замінники та пояснить, як їх використовувати. Додатково варто уточнити, чи потрібно змінювати кількість інгредієнта або можна залишити пропорції з оригінального рецепта.

Це допомагає швидко адаптувати рецепт до продуктів, які вже є вдома, не перериваючи приготування.

Додавання продуктів до списку покупок

Ще одна практична команда Siri допомагає вести список продуктів без смартфона в руках. Якщо під час приготування з'ясувалося, що закінчилося молоко або борошно, достатньо сказати: "Siri, додай молоко до списку покупок".

Помічник автоматично внесе продукт до спеціального списку Groceries у застосунку "Нагадування" (Reminders). Записи в ньому можна автоматично розподіляти за категоріями, наприклад овочі, молочні продукти або товари для випічки.

Якщо такого списку ще немає, його можна створити вручну:

Відкрити застосунок "Нагадування". Натиснути кнопку створення нового списку. Ввести назву Groceries. Вибрати тип списку Groceries. Налаштувати колір та іконку.

Після цього Siri зможе додавати нові позиції до списку голосовими командами.