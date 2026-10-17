П'ять найдивніших телефонів Nokia, про які ви могли забути

Nokia експериментувала з дизайном мобільних телефонів задовго до появи сучасних смартфонів. Серед її моделей були пристрої з розкладними клавіатурами, поворотними камерами та незвичним керуванням, які помітно відрізнялися від звичних телефонів.

Nokia випускала телефони, які відрізнялися від звичних моноблоків конструкцією, способом набору тексту та керуванням. Серед них – Nokia 6800 із розкладною клавіатурою QWERTY, Nokia 9300 із внутрішнім дисплеєм, Nokia N90 із поворотними елементами, Nokia 7600 незвичайної форми та Nokia 7280 без цифрової клавіатури. Про це пише BGR.

Які незвичайні телефони випускала Nokia?

У 2000-х роках компанія шукала нові способи зробити мобільні пристрої зручнішими для листування, роботи й фотографування. Не всі експерименти були практичними, але вони демонстрували, наскільки різноманітними могли бути телефони до поширення сенсорних екранів.

Nokia 6800, 6810 і 6820 у складеному вигляді нагадували звичайні мобільні телефони. Однак нижня частина корпусу розкривалася, відкриваючи фізичну клавіатуру QWERTY. Екран залишався посередині, а клавіші розташовувалися по обидва боки від нього.

Пристрої були орієнтовані на активне листування, підтримували електронну пошту та сервіси BlackBerry. Лінійка з'явилася у 2002 році й проіснувала до 2006-го. Її ідею продовжила Nokia E70, також оснащена розкладною клавіатурою.

Інший підхід запропонувала Nokia 9300. У закритому стані вона мала звичайну цифрову клавіатуру, але після розкриття корпусу відкривався додатковий дисплей і повнорозмірна за компонуванням мініатюрна клавіатура з пробілом та джойстиком.

У такому вигляді телефон нагадував кишеньковий ноутбук і міг запускати програми, зокрема Microsoft Excel. Подібну конструкцію мала Nokia 9500 Communicator, хоча ці моделі належали до різних лінійок. Згодом їх замінила Nokia E90 Communicator.

Nokia N90 і 7600 – незвичайні конструкції для зйомки

Nokia N90 отримала корпус із кількома рухомими елементами. Екран можна було підняти та повернути на 90 градусів, а потім змінити його положення ще на 90 градусів. Завдяки цьому телефон нагадував компактну відеокамеру. Камерний модуль також обертався, що давало змогу змінювати кут зйомки.

Наступна модель, Nokia N93, продовжила цю концепцію, але отримала іншу конструкцію шарнірів. Верхню частину телефона можна було повертати навіть у складеному стані. Пізніша Nokia N95 відійшла від формату відеокамери та отримала корпус-слайдер із двома напрямками відкривання – для телефонних функцій і мультимедіа.

Nokia 7600 вирізнялася не механізмом, а формою. Її корпус нагадував листок або декоративний шматок мила. Екран розташовувався в центрі передньої панелі, а цифрові кнопки були розміщені по боках. На задній панелі містилася камера.

Власники могли змінювати декоративні панелі та використовувати додатковий шкіряний ремінець. Однак незвичне розташування кнопок ускладнювало набір номера, а під час дзвінків телефон потрібно було тримати під кутом.

Nokia 7280 – телефон без цифрових кнопок

Nokia 7280 стала одним із найрадикальніших дизайнерських експериментів компанії. Модель належала до модної лінійки, натхненної естетикою 1920-х років. Через видовжений корпус телефон нагадував футляр для губної помади або музичний плеєр.

Пристрій не мав традиційної цифрової клавіатури. Для навігації меню та введення телефонних номерів користувачі використовували спеціальний диск і кнопки на передній панелі. Такий спосіб керування був повільнішим за звичайний набір номера.

Екран Nokia 7280 мав горизонтальну орієнтацію. Щоб фотографувати або говорити телефоном, потрібно було підняти верхню частину корпусу. У такому положенні пристрій нагадував нейтралізатор пам'яті з фільмів «Люди в чорному».

Модель також з'являлася в музичних кліпах. Зокрема, Nokia 7280 можна побачити у відео на пісні «Get Right» Дженніфер Лопес і «Beep» гурту The Pussycat Dolls.