Qualcomm офіційно анонсувала свій новий флагманський процесор – Snapdragon 8 Elite Gen 5. Чип отримав оновлений CPU, потужніший GPU, швидший ШІ-движок та вдосконалену енергоефективність. Перші смартфони з ним з’являться вже найближчим часом.

Snapdragon 8 Elite Gen 5 отримав третє покоління процесора Oryon із покращеною продуктивністю як в одноядерному, так і в багатоядерному режимах. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на презентацію Snapdragon Summit.

Дивіться також DeepSeek провалив навчання нової моделі ШІ, бо чипи Huawei виявилися недостатньо хорошими

Які зміни приносить Snapdragon 8 Elite Gen 5?

Два основних ядра працюють на частоті до 4,6 ГГц, ще шість продуктивних – до 3,62 ГГц. За словами Qualcomm, це забезпечує до 35% вищу енергоефективність CPU і на 16% кращу загальну ефективність SoC.

Оновлений графічний процесор Adreno забезпечує приріст у 23% у продуктивності і водночас споживає на 20% менше енергії. Hexagon NPU став на 37% швидшим і економнішим, що дозволить впроваджувати більш персоналізовані та адаптивні функції штучного інтелекту на самому пристрої. У цьому також бере участь Snapdragon Sensing Hub, який допомагає чипу "вчитися" з часом на основі поведінки користувача.

Як повідомляє The Verge, у сфері фото та відео Snapdragon 8 Elite Gen 5 пропонує новий ISP із підтримкою APV (Advanced Professional Video) та "обчислювальним відео-пайплайном". Це означає, що штучний інтелект може покадрово покращувати зображення. Крім того, з’явилися автоматичні функції на основі контексту: автофокус, автоекспозиція та автоматичний баланс білого.

За зв’язок відповідає модем X85, презентований раніше цього року. Він знижує затримку в іграх на 50% завдяки технології "AI-enhanced Wi-Fi". Qualcomm підтвердила, що перші Android-флагмани з новим процесором з’являться вже найближчим часом.

Чому завдяки Qualcomm Android тепер буде на ноутбуках?

Google працює над новим поколінням комп’ютерів, що працюватимуть на Android. Проєкт передбачає появу перших ноутбуків уже наступного року. Компанія співпрацює з Qualcomm, щоб поєднати високу продуктивність, довгий час роботи від батареї та можливості штучного інтелекту з екосистемою Android.

Старший керівник Google Рік Остерло додав, що мета полягає в інтеграції ноутбуків у спільну систему з телефонами та планшетами Android. Це дозволить користувачам починати роботу на одному пристрої та безперешкодно продовжувати її на іншому.