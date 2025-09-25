Qualcomm официально анонсировала свой новый флагманский процессор Snapdragon 8 Elite Gen 5. Чип получил обновленный CPU, более мощный GPU, более быстрый ИИ-движок и усовершенствованную энергоэффективность. Первые смартфоны с ним появятся уже в ближайшее время.

Snapdragon 8 Elite Gen 5 получил третье поколение процессора Oryon с улучшенной производительностью как в одноядерном, так и в многоядерном режимах. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на презентацию Snapdragon Summit.

Какие изменения приносит Snapdragon 8 Elite Gen 5?

Два основных ядра работают на частоте до 4,6 ГГц, еще шесть производительных – до 3,62 ГГц. По словам Qualcomm, это обеспечивает до 35% более высокую энергоэффективность CPU и на 16% лучшую общую эффективность SoC.

Обновленный графический процессор Adreno обеспечивает прирост в 23% в производительности и при этом потребляет на 20% меньше энергии. Hexagon NPU стал на 37% быстрее и экономнее, что позволит внедрять более персонализированные и адаптивные функции искусственного интеллекта на самом устройстве. В этом также участвует Snapdragon Sensing Hub, который помогает чипу "учиться" со временем на основе поведения пользователя.

Как сообщает The Verge, в сфере фото и видео Snapdragon 8 Elite Gen 5 предлагает новый ISP с поддержкой APV (Advanced Professional Video) и "вычислительным видео-пайплайном". Это означает, что искусственный интеллект может покадрово улучшать изображение. Кроме того, появились автоматические функции на основе контекста: автофокус, автоэкспозиция и автоматический баланс белого.

За связь отвечает модем X85, презентованный ранее в этом году. Он снижает задержку в играх на 50% благодаря технологии "AI-enhanced Wi-Fi". Qualcomm подтвердила, что первые Android-флагманы с новым процессором появятся уже в ближайшее время.

Почему благодаря Qualcomm Android теперь будет на ноутбуках?

Google работает над новым поколением компьютеров, которые будут работать на Android. Проект предусматривает появление первых ноутбуков уже в следующем году. Компания сотрудничает с Qualcomm, чтобы совместить высокую производительность, долгое время работы от батареи и возможности искусственного интеллекта с экосистемой Android.

Старший руководитель Google Рик Остерло добавил, что цель заключается в интеграции ноутбуков в общую систему с телефонами и планшетами Android. Это позволит пользователям начинать работу на одном устройстве и беспрепятственно продолжать ее на другом.