Последние несколько месяцев появлялись слухи об объединении Android і ChromeOS в новую платформу. В июле Google подтвердила, что работает над совместным проектом, а теперь стало известно: основой станет именно Android, который планируют перенести на ноутбуки. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на презентацию Snapdragon.

Что известно о новых ноутбуках Google?

К сотрудничеству привлечена Qualcomm, что может означать использование ее процессоров. Это даст новым устройствам высокую энергоэффективность, мощные вычислительные ядра, расширенные возможности ИИ и даже поддержку мобильных сетей.

Несмотря на это, ChromeOS не исчезает – Google подчеркивает, что остается преданной этой платформе, так же как и Android-планшетам. Ключевая цель – обеспечить бесшовную работу между всеми устройствами Android. По замыслу компании, экосистема должна стать более интегрированной, чем у Apple.

По данным Digitaltrends, на презентации Qualcomm, где анонсировали процессоры Snapdragon X2 Elite для Windows-ноутбуков и Snapdragon 8 Elite Gen 5 для смартфонов, представители Google подтвердили, что работают над адаптацией Android к новой категории устройств. Самир Самат, глава направления Android, объяснил, что компания берет опыт ChromeOS и переносит его на базу Android, чтобы создать единую техническую основу для ПК.

Старший руководитель Google Рик Остерло добавил, что цель заключается в интеграции ноутбуков в общую систему с телефонами и планшетами Android. Это позволит пользователям начинать работу на одном устройстве и беспрепятственно продолжать ее на другом.

Какое уникальное обновление получат телевизоры от Google?

Искусственный интеллект Gemini от Google дебютирует на смарт-телевизорах. Владельцы устройств с Google TV и Android TV получат новое приложение, которое позволит общаться с телевизором на естественном языке, получать рекомендации и помощь в поиске контента.

Поскольку это полноценная версия Gemini, сценарии использования не ограничиваются только телевизионным контентом. Помощник сможет помогать детям со школьными проектами, семьям – планировать отдых, а другим пользователям – осваивать новые знания.

Первыми ассистента получат телевизоры серии TCL QM9K. До конца года он появится на других устройствах, в частности на плеере Google TV Streamer, а также на других моделях телевизоров TCL и Hisense.