Интеграция Gemini после полного развертывания охватит около 300 миллионов устройств, работающих на платформах Google TV и ее альтернативной версии Android TV, сообщает 24 Канал со ссылкой на Google.

Что будет уметь новый ИИ-помощник?

На практике ассистент сможет помогать людям с различными интересами, например, подобрать фильм для совместного просмотра или напомнить содержание предыдущего сезона сериала. Пользователи смогут обратиться к Gemini, если забыли название фильма или шоу – искусственный интеллект найдет его, покажет отзывы зрителей и посоветует, стоит ли его смотреть.

Поскольку это полноценная версия Gemini, сценарии использования не ограничиваются только телевизионным контентом. Помощник сможет помогать детям со школьными проектами, семьям – планировать отдых, а другим пользователям – осваивать новые знания.

На что способен ИИ в телевизорах – смотрите видео:

Какие телевизоры получат Gemini?

Первыми ассистента получат телевизоры серии TCL QM9K. До конца года он появится на других устройствах, в частности на плеере Google TV Streamer, а также на других моделях телевизоров TCL и Hisense. В будущем набор функций будет включать в себя Google Gemini на телевизорах будет расширяться.

Что такое Google TV и есть ли он на моем телевизоре?

Если ваш телевизор подключается к интернету и позволяет устанавливать приложения, например, YouTube или Netflix – это и есть Smart TV, то есть "умный телевизор".

А Google TV – это операционная система, или "мозг", такого телевизора. Она отвечает за меню, рекомендации и вообще за все, что вы видите на экране, когда не смотрите обычные телеканалы.

Обратите внимание! Ваш телевизор, даже, если он "умный", не обязательно работает на Android TV или Google TV. Это может быть другая операционная система от производителя. Например Samsung и LG используют собственные системы, поэтому обновление их не коснется.

Google TV собирает фильмы и сериалы из разных сервисов в одном месте, чтобы вам было легче найти, что посмотреть. Эта система установлена на телевизорах таких брендов, как Sony, TCL, Hisense, Philips и некоторых других.

Польза от Gemini в том, что он сделает общение с телевизором более простым. Вам не придется вводить точные названия – можно будет просто сказать: "Посоветуй комедию для всей семьи" или "Найди тот фильм про фокусников, которые грабят банки".