Інтеграція Gemini після повного розгортання охопить близько 300 мільйонів пристроїв, що працюють на платформах Google TV та її альтернативній версії Android TV, повідомляє 24 Канал з посиланням на Google.

Дивіться також Директор Anthropic дав нові прогнози щодо майбутнього ШІ, хоча попередні його слова не збулися

Що вмітиме новий ШІ-помічник?

На практиці асистент зможе допомагати людям з різними інтересами, наприклад, підібрати фільм для спільного перегляду або нагадати зміст попереднього сезону серіалу. Користувачі зможуть звернутися до Gemini, якщо забули назву фільму чи шоу – штучний інтелект знайде його, покаже відгуки глядачів і порадить, чи варто його дивитися.

Оскільки це повноцінна версія Gemini, сценарії використання не обмежуються лише телевізійним контентом. Помічник зможе допомагати дітям зі шкільними проєктами, сім'ям – планувати відпочинок, а іншим користувачам – опановувати нові знання.

На що здатен ШІ в телевізорах – дивіться відео:

Які телевізори отримають Gemini?

Першими асистента отримають телевізори серії TCL QM9K. До кінця року він з'явиться на інших пристроях, зокрема на плеєрі Google TV Streamer, а також на інших моделях телевізорів TCL та Hisense. У майбутньому набір функцій Google Gemini на телевізорах буде розширюватися.

Що таке Google TV і чи є він на моєму телевізорі?

Якщо ваш телевізор підключається до інтернету і дозволяє встановлювати застосунки, наприклад, YouTube чи Netflix – це і є Smart TV, тобто "розумний телевізор".

А Google TV – це операційна система, або "мозок", такого телевізора. Вона відповідає за меню, рекомендації та загалом за все, що ви бачите на екрані, коли не дивитеся звичайні телеканали.

Зверніть увагу! Ваш телевізор, навіть, якщо він "розумний", не обов'язково працює на Android TV чи Google TV. Це може бути інша операційна система від виробника. Наприклад Samsung і LG використовують власні системи, тому оновлення їх не торкнеться.

Google TV збирає фільми та серіали з різних сервісів в одному місці, щоб вам було легше знайти, що подивитися. Ця система встановлена на телевізорах таких брендів, як Sony, TCL, Hisense, Philips та деяких інших.

Користь від Gemini в тому, що він зробить спілкування з телевізором простішим. Вам не доведеться вводити точні назви – можна буде просто сказати: "Порадь комедію для всієї родини" або "Знайди той фільм про фокусників, які грабують банки".