Будівництво однієї з найбільших обсерваторій світу зупинилося

В Аргентині несподівано зупинили будівництво найбільшого в Латинській Америці радіотелескопа. Цей амбітний науковий проєкт, що створювався у співпраці з Китаєм протягом десяти років, раптово опинився на межі зриву. Причини такого рішення виявилися значно складнішими, ніж здається на перший погляд, і сягають високих політичних кабінетів.

Чому амбітний астрономічний проєкт став жертвою геополітики?

Рішення про зупинку будівництва китайсько-аргентинського радіотелескопа було ухвалене урядом президента Хав'єра Мілея. Цей крок став прямою реакцією на вимогу адміністрації США, зокрема міністра фінансів Скотта Бессента, "вивести Китай з Аргентини". Прагнучи зміцнити відносини зі Сполученими Штатами та заручитися підтримкою Дональда Трампа, аргентинський уряд вирішив пожертвувати великим міжнародним науковим проєктом, пише 24 Канал з посиланням на Science.

Проєкт China-Argentina Radio Telescope (CART), який розроблявся протягом останніх десяти років, мав стати значним кроком уперед для латиноамериканської науки. Радіотелескоп з антеною діаметром 40 метрів будували в провінції Сан-Хуан на північному заході Аргентини.

Його запуск планувався на 2026 рік, після чого він став би найбільшим і найпотужнішим інструментом такого типу в регіоні. Очікувалося, що астрономи зможуть розпочати перші випробування обладнання вже до кінця цього року.

Різкий розворот у політиці уряду Мілея викликав хвилю обурення в науковій та академічній спільноті Аргентини. Науковці, які й до того потерпали від значного скорочення фінансування науки та технологій, сприйняли зупинку проєкту як руйнівний удар по майбутньому країни. Вища рада Національного університету Сан-Хуана, на території якого розташований телескоп, виступила з офіційною заявою. У ній висловлено тривогу через "очевидне втручання іноземних інтересів, яке визначає долю науково-технічного розвитку Аргентини та особливо впливає на міжнародне наукове співробітництво з Китаєм". Університет вимагає негайно відновити роботи над проєктом.

Адміністрація Мілея, відома своєю прихильністю до політики Трампа, вже робила кроки, що йдуть в унісон з його ідеологією, як-от вихід зі Всесвітньої організації охорони здоров'я. Зупинка будівництва телескопа стала ще одним свідченням того, наскільки далеко готовий зайти уряд Аргентини, щоб догодити політичним інтересам США, навіть якщо це суперечить власним науковим та технологічним амбіціям.

Тож тепер інструмент, що мав відкривати таємниці Всесвіту, став заручником земних політичних інтриг.​​ Якою буде його подальша доля, наразі невідомо.

Що відомо про CART?

Китайсько-аргентинський радіотелескоп – це спільний проєкт Китаю та Аргентини, що передбачає будівництво 40-метрового радіотелескопа, головним призначенням якого є проведення радіоастрономічних досліджень небесних об'єктів південної півкулі.

Телескоп CART розроблявся для виконання широкого спектра наукових завдань. Його планували використовувати як самостійно, так і в складі глобальних мереж для підвищення точності спостережень.



China-Argentina Radio Telescope / Рендер Китайської Академії наук

Основні наукові цілі проєкту:

Дослідження міжзоряного середовища.​

Вивчення процесів зореутворення та залишків наднових.​

Астрохімічні дослідження, зокрема пошук складних молекул у космосі.​

Вивчення магнітних полів Галактики.​

Пошук та моніторинг пульсарів.​

Складання детальних карт радіовипромінювання об'єктів південної небесної сфери.​

CART мав стати найбільшим радіотелескопом у Південній Америці та значно розширити можливості астрономів. Він призначений для роботи в діапазоні частот від 1 до 45 ГГц, охоплюючи до 8 різних довжин хвиль.

CART планували інтегрувати в глобальну мережу радіотелескопів, зокрема з обсерваторіями AGGO, LLAMA, ALMA та китайським телескопом FAST, йдеться на сайті Chinese Academy of Sciences. Цей режим дозволяє об'єднувати дані з кількох телескопів для створення "віртуального" телескопа розміром з континент, що забезпечує надзвичайно високу роздільну здатність зображень.

Цікаво, що хоча проєкт є прикладом масштабного міжнародного наукового співробітництва, деякі експерти висловлювали занепокоєння, що об'єкт може бути використаний Китаєм для глобального спостереження та моніторингу за діяльністю США та країн НАТО. Зокрема, про це виданню Dialogo сказав Евклідес Тапіа, старший викладач міжнародних відносин Панамського університету, ще у січні 2024 року, коли будівництво тільки починалося.