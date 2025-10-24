Що сталося на атомній станції?

Інцидент трапився на АЕС Palisades, розташованій на березі озера Мічиган. Під час виконання робіт у гермооболонці один із підрядників упав у басейн, що містить чисту боровану воду, яка використовується для охолодження реактора. Чоловік не лише отримав незначні травми, але й встиг проковтнути певну кількість цієї рідини, пише 24 Канал з посиланням на Futurism.

Борована вода на атомних електростанціях – це вода, у якій розчинена борна кислота. Вона використовується як теплоносій у деяких типах реакторів і як компонент систем аварійного охолодження активної зони.

Основна функція борованої води полягає в регулюванні та контролі ланцюгової ядерної реакції. Бор є ефективним поглиначем нейтронів, що дозволяє керувати потужністю реактора. Змінюючи концентрацію борної кислоти у воді, можна регулювати інтенсивність реакції поділу ядер урану.

Що з працівником?

Після падіння працівника швидко витягли з басейну та направили до медичного закладу. Співробітники служби безпеки станції провели повну процедуру дезактивації. Проте, згідно з федеральним звітом про інцидент, у волоссі постраждалого було виявлено радіоактивне забруднення на рівні 300 розпадів на хвилину. Цей показник є пороговим значенням, яке Федеральне агентство з управління надзвичайними ситуаціями використовує для оцінки персоналу, що зазнав опромінення під час ядерних інцидентів.

Попри все, представники електростанції повідомили виданню MLive, що вже наступного дня працівник повернувся до виконання своїх обов'язків.

Реакція суспільства

Цей факт викликав занепокоєння серед активістів, які виступають проти ядерної енергетики. На їхню думку, таке швидке повернення на роботу свідчить про недбале ставлення до безпеки на об'єкті.

Цей випадок стався в той час, коли персонал станції займався завантаженням нових паливних стрижнів в активну зону реактора – процес, що зазвичай триває кілька днів. Незадовго до цього АЕС отримала партію уранового палива з невідомого джерела.

Зазначимо, що АЕС Palisades стала першою комерційною станцією в США, яку вирішили перезапустити після виведення з експлуатації, писало раніше видання CBS News. Це рішення було ухвалене Комісією з ядерного регулювання. Проте громадські активісти та деякі експерти попереджають, що керівництво станції ставить швидкість вище за безпеку. Вони закликають регулятора зупинити перезапуск, щоб уникнути потенційної радіоактивної загрози для регіону.