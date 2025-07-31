Що сталося з гніздом?

Знахідку виявили ще 3 липня на об'єкті Savannah River Site, розташованому поблизу міста Ейкен у Південній Кароліні, США. Цей комплекс був збудований у 1950-х роках для виробництва матеріалів, необхідних для ядерних бомб часів Холодної війни. Гніздо розташовувалося на металевій опорі біля резервуарів, де зберігаються рідкі ядерні відходи, пише 24 Канал з посиланням на CNN.

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Під час планової перевірки працівники виявили, що рівень радіації гнізда в 10 разів перевищує федеральні норми безпеки, тож комахи були швидко знищені.

За офіційною версією Міністерства енергетики США, причиною стало так зване "залишкове радіоактивне забруднення" – наслідки тих далеких часів, коли підприємство працювало на повну потужність. Однак що конкретно це означає на практиці, ніхто не пояснив. Відомство запевняє, що жодного витоку з резервуарів не було.

Водночас громадська організація Savannah River Site Watch, яка стежить за діяльністю об'єкта, висловила скептицизм. Вона каже, що звіт у кращому випадку є неповним, оскільки в ньому немає детального опису того, звідки походить забруднення, як оси могли з ним зіткнутися, а головне – чи є ймовірність існування ще одного радіоактивного гнізда десь неподалік, якщо витік усе ж існує.

Представники об'єкта заспокоюють, що оси зазвичай літають лише за кілька сотень метрів від своїх гнізд, тому небезпеки для мешканців за межами території комплексу немає.

З 1990-х років Savannah River Site займається переважно екологічним очищенням та ядерними дослідженнями. Жодних виробництв зброї чи роботи з новими ядерними матеріалами там не ведуть. Принаймні офіційно.