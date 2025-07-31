Что случилось с гнездом?

Находку обнаружили еще 3 июля на объекте Savannah River Site, расположенном вблизи города Эйкен в Южной Каролине, США. Этот комплекс был построен в 1950-х годах для производства материалов, необходимых для ядерных бомб времен Холодной войны. Гнездо располагалось на металлической опоре возле резервуаров, где хранятся жидкие ядерные отходы, пишет 24 Канал со ссылкой на CNN.

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Во время плановой проверки работники обнаружили, что уровень радиации гнезда в 10 раз превышает федеральные нормы безопасности, поэтому насекомые были быстро уничтожены.

По официальной версии Министерства энергетики США, причиной стало так называемое "остаточное радиоактивное загрязнение" – последствия тех далеких времен, когда предприятие работало на полную мощность. Однако что конкретно это означает на практике, никто не объяснил. Ведомство уверяет, что никакой утечки из резервуаров не было.

В то же время общественная организация Savannah River Site Watch, которая следит за деятельностью объекта, выразила скептицизм. Она говорит, что отчет в лучшем случае является неполным, поскольку в нем нет детального описания того, откуда происходит загрязнение, как осы могли с ним столкнуться, а главное – есть ли вероятность существования еще одного радиоактивного гнезда где-то неподалеку, если утечка все же существует.

Представители объекта успокаивают, что осы обычно летают лишь за несколько сотен метров от своих гнезд, поэтому опасности для жителей за пределами территории комплекса нет.

С 1990-х годов Savannah River Site занимается преимущественно экологической очисткой и ядерными исследованиями. Никаких производств оружия или работы с новыми ядерными материалами там не ведут. По крайней мере официально.