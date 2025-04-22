Что известно

После того как спутниковые снимки в начале года обнаружили масштабную установку в провинции Сычуань, страна частично раскрыла детали своих новейших ядерных технологий. На закрытой встрече в начале месяца ученые из Китайской академии наук подтвердили успешную работу ториевого реактора, размещенного в пустыне Гоби, сообщает 24 Канал со ссылкой на Futurism.

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Как сообщает South China Morning Post, установка достигла полной мощности еще в июне прошлого года, а недавно ученым удалось осуществить перезагрузку реактора. Это важный прорыв для мировой ядерной отрасли. Торий, по данным Всемирной ядерной ассоциации, считается более доступным, но значительно менее пригодным для создания оружия, чем уран. Организация подчеркивает, что такое топливо является очень низкокачественным источником материала для изготовления взрывчатки, но пригодно для мирных энергетических целей.

Реактор, установленный в пустыне Гоби, имеет мощность два мегаватта и использует расплавленную соль в качестве топливного носителя и теплоносителя. Так называемый реактор на расплавленной соли (MSR) считается безопасным в случае аварий, поскольку соли способны переносить большое количество тепла при значительно более низком давлении по сравнению с водными системами. В этом типе реактора топливо уже находится в расплавленном состоянии, поэтому риск "расплавления", как в традиционных системах, практически отсутствует.

В отчете правительства США по MSR отмечается, что одним из преимуществ таких систем является склонность топлива к замерзанию. В случае разгерметизации реакторного оборудования расплавленное топливо растекается, охлаждается и твердеет, стабилизируясь в новой безопасной форме. Это можно сравнить с медленной лавой, которая стекает со склона и застывает, а не со взрывными сценариями вроде Чернобыля.

Стоит отметить, что сама технология MSR не является новинкой. В США подобные реакторы активно исследовали еще в конце 1940-х – начале 1950-х годов. Тогда правительство страны вкладывало значительные средства в проекты ядерного стратегического бомбардировщика, который должен был бы работать на тории. Но в 1961 году Конгресс свернул эти исследования, сделав ставку на уран – прежде всего из-за его военного потенциала. Впоследствии обнародованные американские исследования стали основой для китайского проекта.

США оставили свои исследования в открытом доступе, ожидая правильного преемника. Кролики иногда делают ошибки или ленятся. Именно тогда черепаха использует свой шанс,

– сказал главный научный сотрудник проекта Сюй Хунцзе, намекая на известную сказку.

Таким образом, хотя сама технология не принадлежит Китаю, страна является первой, которая ее реализовала на практике, поскольку США от нее отказались.

Напомним, снимки огромного исследовательского центра в Мяньяне первым обнародовало издание Reuters, получив фото от Planet Labs.