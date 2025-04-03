Во время серии экспериментов ученые смогли преодолеть так называемый "двойной барьер нагрева" – как электронная, так и ионная плазма превысили отметку в 100 миллионов °C, что впервые зафиксировано в открытых источниках, сообщает 24 Канал со ссылкой на SCMP.

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Прорыв в термоядерных исследованиях

По словам главного конструктора HL-3 Чжуна Вулу, достижение 100 миллионов градусов является важным этапом в исследовании термоядерного синтеза в Китае. Это свидетельствует о переходе к новой фазе – состояния плазменного горения, что является необходимым для создания стабильного "искусственного солнца" на Земле.

Предыдущий рекорд термоядерного синтеза установили ученые из Франции. Интересно, что тогда французы побили китайский рекорд, но теперь китайцы смогли превзойти и эти показатели.

Реактор HL-3 был введен в эксплуатацию в декабре 2020 года под названием HL-2M. Впервые реактор Huanliu-3 достиг состояния плазмы с температурой ионов 117 миллионов °C и температурой электронов 160 миллионов °C, приблизившись к экстремальным условиям, необходимых для зажигания термоядерного синтеза – того самого процесса, который, по словам исследователей, питает Солнце.

Дальнейшие шаги в создании термоядерной энергии

Китайские ученые отметили стабильность плазменного пучка в реакторе, однако не раскрыли деталей относительно дальнейших экспериментов. Чтобы приблизиться к запуску полноценной термоядерной реакции, необходимо увеличить продолжительность и температуру процесса.

Несмотря на значительные достижения, именно этот заключительный этап является самым сложным вызовом для исследователей.

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Ожидается, что HL-3 будет снова модернизирован в ближайшие годы. После этого, по словам китайских ученых, реактор может стать одним из первых в мире, способных поддерживать самоподдерживающуюся термоядерную реакцию.