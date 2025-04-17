Новая надежда на борьбу с вражескими БПЛА

Британия провела успешные испытания нового микроволнового оружия, предназначенного для борьбы с роями беспилотников. Система под названием RapidDestroyer использует мощные радиочастоты для поражения электроники дронов на расстоянии, фактически "поджаривая" их железо еще до того, как те достигают цели, сообщает 24 Канал со ссылкой на Financial Times.

Смотрите также Европа построит "антидроновую стену": как искусственный интеллект станет на защиту границ от России

Разработкой RapidDestroyer занимается консорциум, который возглавляет французский оборонный гигант Thales. Оружие демонстрирует свою эффективность: во время последних тестов было обезврежено два роя по восемь дронов, а всего в рамках испытательного проекта удалось отследить, атаковать и уничтожить более 100 беспилотников.

Несмотря на успехи, технология находится на раннем этапе разработки. Система смонтирована на кузове грузовика, и требует большого количества энергии. Американские аналоги, в частности THOR (Tactical High-power Operational Responder), созданный ВВС США, занимают целый транспортный контейнер. Другая подобная разработка – Leonidas от компании Epirus – предназначена для использования на кораблях ВМС США.

Преимуществом такого оружия является то, что оно поражает не точечно, как традиционное ПВО с ракетами, а бьет сразу по области, что позволяет сбивать сразу несколько БПЛА. Но есть и недостатки: радиус действия означает, что оружие неизбирательное, то есть оно поразит все, что попадет под его широкоформатный луч. Это ограничивает возможность применения, например, вблизи гражданской инфраструктуры или аэропортов.

Как объясняет Джастин Бронк из Королевского института объединенных служб в Лондоне, подобные системы лучше всего подходят для условий открытой местности, в частности фронтовых позиций или морских операций, где важна массовая нейтрализация дронов.