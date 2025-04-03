Під час серії експериментів вчені змогли подолати так званий "подвійний бар’єр нагрівання" – як електронна, так і іонна плазма перевищили позначку у 100 мільйонів °C, що вперше зафіксовано у відкритих джерелах, повідомляє 24 Канал з посиланням на SCMP.

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Прорив у термоядерних дослідженнях

За словами головного конструктора HL-3 Чжуна Вулу, досягнення 100 мільйонів градусів є важливим етапом у дослідженні термоядерного синтезу в Китаї. Це свідчить про перехід до нової фази – стану плазмового горіння, що є необхідним для створення стабільного "штучного сонця" на Землі.

Попередній рекорд термоядерного синтезу встановили науковці з Франції. Цікаво, що тоді французи побили китайський рекорд, але тепер китайці змогли перевершити і ці показники.

Реактор HL-3 був введений в експлуатацію у грудні 2020 року під назвою HL-2M. Вперше реактор Huanliu-3 досяг стану плазми з температурою іонів 117 мільйонів °C і температурою електронів 160 мільйонів °C, наблизившись до екстремальних умов, необхідних для запалювання термоядерного синтезу – того самого процесу, який, за словами дослідників, живить Сонце.

Подальші кроки у створенні термоядерної енергії

Китайські вчені відзначили стабільність плазмового пучка в реакторі, однак не розкрили деталей щодо подальших експериментів. Щоб наблизитися до запуску повноцінної термоядерної реакції, необхідно збільшити тривалість і температуру процесу.

Попри значні досягнення, саме цей заключний етап є найскладнішим викликом для дослідників.

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Очікується, що HL-3 буде знову модернізований у найближчі роки. Після цього, за словами китайських науковців, реактор може стати одним із перших у світі, здатних підтримувати самопідтримувану термоядерну реакцію.