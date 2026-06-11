Власники Ray-Ban Meta масово вимикають індикатор запису: чому це викликало тривогу

Популярність розумних окулярів Meta породила нову хвилю суперечок навколо приватності. Журналістське розслідування показало, що дедалі більше власників пристроїв звертаються до майстрів, які прибирають один із головних елементів захисту від прихованої зйомки.

Розумні окуляри Ray-Ban Meta опинилися в центрі чергової дискусії про приватність після того, як журналістка Джоанна Стерн виявила масштабний ринок послуг із модифікації цих пристроїв. Йдеться про відключення світлодіодного індикатора, який сигналізує оточуючим про те, що окуляри ведуть відеозапис. Про це пише BGR.

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Чому навколо Ray-Ban Meta виник новий скандал?

Саме цей індикатор Meta позиціонувала як один із ключових механізмів захисту приватності. Коли користувач починає запис, білий світлодіод на оправі повідомляє про це людей поруч. Якщо ж власник спробує заклеїти лампочку стрічкою або іншим матеріалом, програмне забезпечення окулярів зазвичай блокує можливість запису.

Однак, як з'ясувала Стерн, на ринку вже з'явилися майстри, які пропонують повністю прибрати цей захист.

За її даними, оголошення про таку послугу були виявлені щонайменше у 30 штатах США. Один із модифікаторів повідомив журналістці, що лише за один день отримує від восьми до дев'яти звернень від потенційних клієнтів.

Як працює модифікація?

У рамках розслідування журналістка домовилася з одним із майстрів про модифікацію власних окулярів та задокументувала весь процес.

Спочатку спеціаліст розбив захисне скло, яке закриває світлодіодний модуль. Потім за допомогою інструмента Dremel він висвердлив сам індикатор. Після цього отвір заповнили спеціальною смолою та затвердили під ультрафіолетовим світлом. У результаті окуляри зовні виглядали майже так само, як новий пристрій із заводу. З кількох метрів відрізнити модифіковану модель від оригінальної практично неможливо.

Існують і простіші способи приховати світловий сигнал. Наприклад, спеціальні ковпачки, які закривають індикатор від сторонніх людей, але пропускають достатньо світла для того, щоб система окулярів не заблокувала запис. Проте такі аксесуари зазвичай помітні зовні, тоді як професійна модифікація практично не залишає слідів.

Навіщо користувачі прибирають індикатор?

Причини, через які люди звертаються до модифікаторів, можуть бути різними.

У своєму матеріалі Стерн згадує протестувальника, який хотів непомітно документувати діяльність співробітників Імміграційної та митної служби США (ICE). На його думку, прихований запис дозволяє уникнути конфліктів і привертання зайвої уваги.

Втім, критики наголошують, що подібні модифікації можуть використовуватися і для значно менш благородних цілей. Саме тому питання викликало настільки гостру реакцію серед експертів із захисту приватності.

Розумні окуляри Meta не вперше стають предметом суперечок. За останні роки з'явилося чимало повідомлень від жінок, які дізнавалися про своє потрапляння на відео лише після того, як ролики з'являлися в інтернеті. Особливого поширення набуло явище, відоме як "rizz-camming". Його суть полягає в тому, що люди записують свої знайомства або флірт із незнайомцями за допомогою окулярів із вбудованою камерою, а потім публікують ці відео в соцмережах.

Один із таких випадків став особливо резонансним у США, коли жінка розбила окуляри чоловіка, який знімав її в метро без дозволу. Після цього інциденту вона отримала широку підтримку в мережі.

Як відреагувала Meta?

У відповідь на запит журналістки Meta заявила, що видалила "тисячі оголошень", які рекламували послуги з відключення індикатора запису.

Втім, як зазначає Стерн, навіть після цієї заяви на Facebook Marketplace можна було знайти активні пропозиції від майстрів, які продовжували надавати подібні послуги.

У компанії поки що не повідомили про додаткові технічні механізми захисту від таких модифікацій. Наразі в США саме відключення індикатора запису не заборонене законом. Однак ситуація може змінитися.

5 червня до Палати представників штату Пенсильванія було внесено законопроєкт, який передбачає заборону на виробництво, продаж та використання розумних окулярів із непрацюючим індикатором запису.

Паралельно тривають дискусії щодо законності прихованої зйомки. У більшості випадків запис людей у громадських місцях залишається законним, однак багато залежить від поняття "обґрунтоване очікування приватності".

Крім того, правила відрізняються залежно від штату. У деяких юрисдикціях для запису приватної розмови необхідна згода всіх учасників. Водночас у 38 штатах і федеральному окрузі Колумбія діє принцип "згоди однієї сторони", який дозволяє записувати розмову без дозволу інших співрозмовників.

Саме через стрімке поширення розумних окулярів та появу способів обходу вбудованих механізмів захисту питання приватності може стати одним із головних викликів для індустрії носимих пристроїв у найближчі роки.