Ray-Ban Meta можуть збирати більше даних, ніж здається Як працюють функції ШІ

Розумні окуляри Ray-Ban Meta дедалі активніше використовують штучний інтелект, але разом із новими можливостями зростає і кількість запитань щодо приватності. Частина функцій працює лише після передачі даних на сервери компанії.

Компанія Meta вже не перший рік розвиває напрямок розумних окулярів, поступово перетворюючи їх із пристрою для фото та відео на повноцінний ШІ-асистент. Однак із появою нових функцій дедалі більше уваги привертає інше питання – скільки інформації про користувачів отримує компанія та як вона її використовує. Про це пише Engadget.

Які дані збирають Ray-Ban Meta і наскільки це безпечно?

Як зазначає журналістка Карісса Белл у матеріалі для Engadget, обсяг даних, які отримує Meta, залежить від налаштувань і сценарію використання окулярів. Деякі функції майже не впливають на конфіденційність, тоді як інші передбачають передачу інформації на сервери компанії та навіть її перегляд людьми.

Одне з найпоширеніших побоювань користувачів полягає в тому, що всі фотографії та відео, зроблені через Ray-Ban Meta, автоматично стають доступними компанії. Насправді це не зовсім так.

Представник Meta повідомив Engadget, що "якщо користувачі самостійно не вирішать поділитися створеним контентом із Meta або іншими людьми, ці матеріали залишаються лише на їхньому пристрої".

Втім існує важливий виняток. Якщо користувач активував функцію хмарного зберігання, усі нові фотографії та відео автоматично завантажуються на сервери Meta, де можуть зберігатися до 30 днів.

Саме ця функція необхідна для роботи окремих можливостей окулярів, зокрема голосового надсилання фотографій друзям або автоматичного створення знімків.

У компанії також стверджують, що не використовують особисті фото та відео користувачів ні для показу реклами, ні для навчання моделей штучного інтелекту незалежно від того, чи ввімкнене хмарне сховище.

Функції Meta AI працюють за іншими правилами

Найбільше запитань до конфіденційності виникає саме під час використання можливостей Meta AI.

Якщо користувач просить асистента пояснити, що знаходиться перед ним, або запускає режим Live AI, окуляри автоматично роблять фотографію для аналізу. Такі знімки не з'являються у галереї користувача, однак вони зберігаються компанією.

Крім цього, Meta підтверджує, що для покращення роботи своїх моделей залучає сторонніх підрядників.

Представник компанії пояснив: "Коли люди діляться контентом із Meta AI, ми іноді використовуємо підрядників для перевірки цих даних з метою покращення роботи сервісу, як це роблять і багато інших компаній. Ми також застосовуємо заходи для захисту приватності та намагаємося не допустити перегляду інформації, яка може ідентифікувати користувача".

Попри це журналістка зазначає, що Meta не акцентує увагу користувачів на цьому під час використання функцій штучного інтелекту. Фактично будь-яке зображення, яке людина просить проаналізувати, потенційно можуть переглянути співробітники або сторонні модератори.

Особливо актуальним це є для людей із порушеннями зору, яких Meta активно заохочує використовувати мультимодальні можливості окулярів. Водночас експерти радять уникати запуску Meta AI під час роботи з документами, що містять персональні дані, або в інших ситуаціях, де конфіденційність має критичне значення.

Голосові команди також записуються

Не менш важливою особливістю є робота голосового помічника. Кожна взаємодія з Meta AI супроводжується записом голосу користувача та створенням текстової розшифровки. Ці дані автоматично зберігаються компанією.

У Meta пояснюють, що записи аналізуються не лише алгоритмами машинного навчання, а й спеціально навченими співробітниками. У політиці конфіденційності компанія зазначає, що люди допомагають знаходити випадки, які алгоритми можуть неправильно інтерпретувати, а аналіз голосових запитів дозволяє поступово підвищувати точність роботи Meta AI.

Водночас компанія визнає, що іноді окуляри можуть помилково сприйняти випадкові слова як команду активації. Такі випадки отримали назву "хибні активації". За словами Meta, подібні записи видаляються із системи протягом 90 днів після їх виявлення.

Для користувачів із Європейського Союзу діють жорсткіші правила захисту персональних даних, тому вони можуть відмовитися від зберігання голосових записів. У США такої можливості більше немає.

Незалежно від регіону власники окулярів можуть вручну переглянути журнал голосової активності та повністю видалити всі записи через застосунок Meta AI.

Чи можна записувати людей непомітно?

Окремою проблемою залишаються випадки прихованого запису. У стандартному режимі роботи окуляри вмикають світлодіодний індикатор під час фотографування або запису відео. Якщо користувач спробує заклеїти індикатор, пристрій автоматично блокує роботу камери.

Проте, як зазначає Engadget, на ринку вже з'явилися сторонні аксесуари, які дозволяють приховати світловий сигнал, не активуючи захист Meta. Крім того, існують навіть інструкції з фізичного пошкодження світлодіода.

У відповідь компанія випустила оновлення програмного забезпечення, яке вимикає камеру, якщо система виявляє втручання в роботу індикатора. Meta також почала блокувати акаунти Instagram користувачів, які публікували відео з прихованими модифікаціями окулярів або використовували їх для переслідування інших людей.

Чи варто хвилюватися за приватність?

Ray-Ban Meta не означають автоматичної втрати конфіденційності, однак рівень захисту персональних даних значною мірою залежить від того, які саме функції використовує власник.

Звичайна фото- чи відеозйомка без синхронізації з хмарою майже не передбачає передачі контенту Meta. Натомість активне використання Meta AI, голосового помічника та інших інтелектуальних можливостей означає, що частина інформації потраплятиме на сервери компанії та може використовуватися для вдосконалення моделей штучного інтелекту.

Саме тому експерти радять уважно перевіряти налаштування конфіденційності, вимикати функції, які не є необхідними, і пам'ятати, що кожне звернення до штучного інтелекту фактично передбачає передачу йому додаткових даних.