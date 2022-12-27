У даркнеті з'явилася база даних користувачів Twitter небачених раніше масштабів
Джерело:Security affairs
Невідомі виставили на продаж у даркнеті величезну базу даних користувачів Twitter. У публікації, залишеній на форумі Breached, звернулися до Ілона Маска зі спробою шантажу.
Дослідники інформаційної безпеки пишуть, що хакери, за словами останніх, володіють даними 400 мільйонів користувачів. Як доказ продавець опублікував "пробник" з інформацією 1000 облікових записів і розкрив дані таких відомих особистостей, як Дональд Трамп-молодший, Віталій Бутерін, журналіст Брайан Кребс тощо.
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Що відомо
Автор публікації під ніком Ryushi заявляє, що дані були вкрадені за допомогою якоїсь уразливості, і дамп містить email-адреси та номери телефонів знаменитостей, політиків, компаній, пересічних користувачів, а також безліч спеціальних юзернеймів.
Продавець пропонує Twitter та Ілону Маску викупити дані, щоб уникнути судових позовів і великих штрафів, пов'язаних із порушенням GDPR.
Twitter або Ілон Маск, якщо ви це читаєте, вам і без того загрожує GDPR-штраф за 5,4 мільйона витоків, то уявіть собі штраф за витік даних 400 мільйонів користувачів. Найкращий спосіб уникнути виплати штрафів у розмірі 276 мільйонів доларів США за порушення GDPR (як це трапилося з Facebook, коли витекли дані 533 мільйони користувачів), – ексклюзивно викупити цю інформацію,
– пише зловмисник.
Фахівці компанії Hudson Rock, що працює в сфері інформаційної безпеки, вивчили ці заяви та надані пробні файли. За їхніми словами, архів виглядає справжнім і містить "величезну кількість інформації, включно з адресами електронної пошти та номерами телефонів відомих користувачів.
Так, на скриншоті, опублікованому Hudson Rock, можна побачити таблицю з такими акаунтами:
- SpaceX,
- канал CBS,
- Дональд Трамп-молодший,
- Ніл Деграсс Тайсон,
- Кара Делевінь,
- Стів Возняк,
- державні органи США та Франції тощо.
Адреси електронної пошти та номери телефонів на зображенні закриті.
Частина злитого архіву з даними користувачів твітера / Фото Hudson Rock
Аналітики вважають, що витік не пов'язаний з тим самим багом в API, який раніше зловмисники використовували для крадіжки даних про 5,4 мільйона користувачів Twitter. Однак не можуть поки сказати, як саме були зібрані ці дані.Хакери повідомили журналістам видання Bleeping Computer, що хотіли б продати дані Twitter ексклюзивно одній людині або самій компанії за 200 000 доларів, а потім видалити їх. Якщо цього не станеться, копії дампа віддадуть кільком людям по 60 000 доларів за кожну.