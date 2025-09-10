Астрофізики виявили унікальне космічне явище, яке повністю перевертає сучасні уявлення про вибухи у Всесвіті. Нещодавно зафіксований сигнал виявився настільки потужним і тривалим, що поставив під сумнів усі існуючі теорії. Це відкриття змушує науковців шукати нові пояснення найенергійніших процесів, що відбуваються в далекому космосі.

Що відомо про загадковий космічний вибух?

У Всесвіті існують гамма-сплески (GRB) – найпотужніші вибухи, які здатна зафіксувати сучасна наука. Зазвичай вони виникають, коли масивні зірки вибухають як наднові або коли їх розривають на частини чорні діри. Тривалість таких подій, як правило, дуже коротка: від кількох мілісекунд до кількох хвилин. Однак новий сигнал, що отримав назву GRB 250702B, виявився абсолютно не схожим на все, що вчені спостерігали протягом останніх 50 років, пише 24 Канал з посиланням на The Astrophysical Journal Letters.

Цей гамма-сплеск тривав близько доби, що є рекордно довгим часом для такого явища. Астрономи припускають, що його джерело знаходиться в галактиці за кілька мільярдів світлових років від нас, але це майже вся інформація, яка відома на цей момент.

За словами Антоніо Мартін-Каррільо, астронома з Дублінського університетського коледжу та співавтора дослідження, гамма-сплески є короткочасними й одноразовими, оскільки подія, що їх породжує, має катастрофічний характер. Тому немає сенсу очікувати, що одне й те саме "мертве" джерело може створювати повторні сплески.

Саме це робить GRB 250702B настільки дивним. Цей незвичайний сплеск, зафіксований космічним гамма-телескопом NASA "Фермі", досяг Землі не один раз, а тричі протягом кількох годин, що вже робило його тривалість рекордною. Але згодом усе стало ще дивнішим: коли дослідники з "Фермі" порівняли свої дані з показниками зонда "Ейнштейн", вони були шоковані, дізнавшись, що те саме джерело було активним майже за добу до цього.

Спочатку вчені вважали, що джерело випромінювання знаходиться в межах нашої галактики, але подальші спостереження за допомогою космічного телескопа "Габбл" показали, що воно виникло набагато далі. Як пояснив Мартін-Каррільо, той факт, що об'єкт є позагалактичним, означає, що він значно потужніший, ніж спочатку вважалося.

Загальноприйнята теорія походження гамма-сплесків – колапс масивної зірки – не пояснює тривалість GRB 250702B. Такий колапс мав би створити сплеск, що тривав би лише кілька секунд. Суто теоретично, розрив зірки чорною дірою міг би генерувати гамма-сплеск тривалістю в добу, але на практиці вчені з таким не стикалися.

Найбільш правдоподібний сценарій, запропонований дослідниками, включає білого карлика (зоряне ядро, що залишилося від мертвої зірки), який став жертвою чорної діри проміжної маси – рідкісного та погано вивченого класу об'єктів. Обидва ці об'єкти демонструють незвичайну гравітаційну поведінку, яку астрономам ще належить повністю дослідити, і саме тут може ховатися розгадка.

У цьому ролику, складеному зі знімків телескопів, видно зміни у яскравості сплеску: відео