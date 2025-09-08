Що робить цю знахідку настільки особливою?

Відкриття може стати підтвердженням теорії про існування так званих первісних чорних дір – об'єктів, які, як вважається, могли утворитись у перші миті після Великого вибуху, задовго до появи зірок і галактик. Це повністю суперечить загальноприйнятому уявленню, згідно з яким чорні діри народжуються внаслідок колапсу масивних зірок під час вибуху наднової, пише 24 Канал з посиланням на arXiv.

Об'єкт, що отримав назву QSO1, виглядає як маленька червона цятка. Спостерігати за ним вдалося завдяки ефекту гравітаційного лінзування, коли гравітація масивного об'єкта на передньому плані діє як збільшувальне скло. Це дозволило вченим виміряти швидкість обертання матерії всередині цятки та обчислити масу центральної чорної діри. Вона виявилася колосальною – близько 50 мільйонів сонячних мас.

Що найдивніше, маса цієї чорної діри вдвічі перевищує масу її оточення. Це разюче відрізняється від того, що астрономи спостерігають у нашому локальному Всесвіті. Наприклад, чорна діра в центрі Чумацького Шляху приблизно в тисячу разів менш масивна, ніж її галактика-господар. Один з авторів дослідження, Роберто Майоліно з Кембриджського університету, зазначив, що ця чорна діра здається практично "голою", без галактики навколо неї, що є серйозним викликом для існуючих теорій.

Дослідження Майоліно також показало, що матерія навколо об’єкта складається лише з водню та гелію – перших елементів, що виникли після Великого вибуху. Важчі елементи утворилися пізніше внаслідок колапсу перших зірок. Відсутність таких елементів свідчить про те, що ця чорна діра існує в самотній, беззоряній області космосу й була утворена ще до перших зірок.

Таким чином, науковці стали свідками формування масивної чорної діри без значної галактики навколо, що може означати зміну парадигми в космології.

Попри значущість відкриття, вчені закликають до обережності. Космолог Ендрю Понтцен з Даремського університету зауважує, що це не є остаточним доказом. Хоча нові спостереження зміцнюють гіпотезу про первісне походження, аргументи залишаються непрямими, і наукові дебати триватимуть. Остаточно підтвердити або спростувати цю теорію зможе наступне покоління детекторів гравітаційних хвиль, які, як очікується, з'являться приблизно через десять років і дозволять виявляти чорні діри по всьому Всесвіту.

Нагадаємо, раніше інші вчені заявили, що червоні цятки, розкидані по всьому космосу, можуть бути надмасивними зірками, які вибухали як наднові з колапсом ядра, створюючи ранні чорні діри, що згодом стали зародками супермасивних чорних дір. Однак у цьому випадку вони з'являються через 600 мільйонів років після Великого вибуху, а не відразу після нього.