Что делает эту находку настолько особенной?

Открытие может стать подтверждением теории о существовании так называемых первоначальных черных дыр – объектов, которые, как считается, могли образоваться в первые мгновения после Большого взрыва, задолго до появления звезд и галактик. Это полностью противоречит общепринятому представлению, согласно которому черные дыры рождаются в результате коллапса массивных звезд во время взрыва сверхновой, пишет 24 Канал со ссылкой на arXiv.

Смотрите также Тревожное открытие: черные дыры могут образовываться внутри планет, уничтожая их полностью

Объект, получивший название QSO1, выглядит как маленькое красное пятнышко. Наблюдать за ним удалось благодаря эффекту гравитационного линзирования, когда гравитация массивного объекта на переднем плане действует как увеличительное стекло. Это позволило ученым измерить скорость вращения материи внутри пятнышка и вычислить массу центральной черной дыры. Она оказалась колоссальной – около 50 миллионов солнечных масс.

Что самое удивительное, масса этой черной дыры вдвое превышает массу ее окружения. Это разительно отличается от того, что астрономы наблюдают в нашей локальной Вселенной. Например, черная дыра в центре Млечного Пути примерно в тысячу раз менее массивна, чем ее галактика-хозяин. Один из авторов исследования, Роберто Майолино из Кембриджского университета, отметил, что эта черная дыра кажется практически "голой", без галактики вокруг нее, что является серьезным вызовом для существующих теорий.

Исследование Майолино также показало, что материя вокруг объекта состоит только из водорода и гелия – первых элементов, возникших после Большого взрыва. Более тяжелые элементы образовались позже в результате коллапса первых звезд. Отсутствие таких элементов свидетельствует о том, что эта черная дыра существует в одинокой, беззвездной области космоса и была образована еще до первых звезд.

Таким образом, ученые стали свидетелями формирования массивной черной дыры без значительной галактики вокруг, что может означать изменение парадигмы в космологии.

Несмотря на значимость открытия, ученые призывают к осторожности. Космолог Эндрю Понтцен из Даремского университета замечает, что это не является окончательным доказательством. Хотя новые наблюдения укрепляют гипотезу о первобытном происхождении, аргументы остаются косвенными, и научные дебаты будут продолжаться. Окончательно подтвердить или опровергнуть эту теорию сможет следующее поколение детекторов гравитационных волн, которые, как ожидается, появятся примерно через десять лет и позволят обнаруживать черные дыры по всей Вселенной.

Напомним, ранее другие ученые заявили, что красные пятнышки, разбросанные по всему космосу, могут быть сверхмассивными звездами, которые взрывались как сверхновые с коллапсом ядра, создавая ранние черные дыры, что впоследствии стали зародышами супермассивных черных дыр. Однако в этом случае они появляются через 600 миллионов лет после Большого взрыва, а не сразу после него.