Мільйони людей звертаються до релігійних чат-ботів, щоб знайти пораду, розраду чи навіть "сповідь". Популярні застосунки на кшталт Bible Chat і Hallow стають частиною духовного життя, викликаючи водночас підтримку й занепокоєння серед релігійних лідерів.

Індустрія "faith tech" активно розвивається: релігійні додатки з чат-ботами займають топові позиції в App Store і мають десятки мільйонів завантажень. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на The New York Times.

Чому релігійні застосунки такі популярні?

Bible Chat, наприклад, завантажили понад 30 мільйонів разів, а католицький застосунок Hallow навіть обігнав Netflix і TikTok за популярністю. Pray.com із 25 мільйонами завантажень теж запускає власного бота.

Чат-боти тренуються на релігійних текстах і консультуються з теологами, щоб давати поради, молитви й уривки зі Святого Письма. Вони доступні цілодобово і дозволяють користувачам говорити про свої страхи, провини чи надії у будь-який момент. Деякі сервіси навіть позиціонують себе як "голос Бога", хоча більшість обмежується роллю віртуального помічника.

Популярність таких програм пояснюють тим, що дедалі більше людей не відвідують церкви чи синагоги. Для них цифрові платформи стають "входом у віру".

Рабин Джонатан Ромен вважає, що додатки можуть допомогти тим, хто ніколи не мав зв’язку з релігійними громадами. Але інші священнослужителі закликають до обережності.

Католицький священник Майк Шміц наголошує, що жоден бот не замінить живої розмови, а також застерігає від ризиків витоку персональних даних.

Деякі користувачі вважають чат-боти навіть більш підтримуючими, ніж реальні громади. Так, жителька Детройта Делфін Коллінз звернулася до Bible Chat після трагедії у своєму районі й отримала псалом із молитвою за зцілення, який, за її словами, допоміг більше, ніж реакція її церкви.

Проте експерти нагадують, що боти ґрунтуються на алгоритмах і схильні "говорити те, що хоче почути користувач", а не здійснювати духовне розпізнавання. Засновники сервісів визнають: їхня мета – не замінити релігійні громади, а стати доповненням. Додатки на кшталт Hallow навіть допомагають знайти місцеву церкву.

На тлі зниження відвідуваності храмів у США (за кілька десятиліть близько 40 мільйонів людей залишили церкви), релігійні чат-боти стають новим каналом для тих, хто прагне духовної підтримки у зручному цифровому форматі.

Які ще технології допомагають людям?

Не тільки релігійні чат-боти допомагають людям. Наприклад, нове дослідження вчених з Університету штату Мічиган показало, що ігри у віртуальній (VR) та доповненій (AR) реальності можуть бути корисними для психічного здоров'я.

Зокрема, вони здатні зменшувати почуття самотності та покращувати психологічний стан. Дослідники відзначають, що ключовим фактором є соціальна взаємодія, яка створюється завдяки спілкуванню та спільній грі у віртуальних світах.

Дослідники пояснюють це тим, що у віртуальних іграх аватари, живе спілкування та невербальні сигнали створюють відчуття реальної присутності. Це перетворює ігровий досвід на повноцінну соціальну взаємодію, що, своєю чергою, має терапевтичний ефект.

Науковці, однак, підкреслюють, що віртуальна та доповнена реальність не є універсальним рішенням для всіх психічних проблем, але для багатьох може бути корисним доповненням.