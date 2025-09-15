Миллионы людей обращаются к религиозным чат-ботам, чтобы найти совет, утешение или даже "исповедь". Популярные приложения вроде Bible Chat и Hallow становятся частью духовной жизни, вызывая одновременно поддержку и беспокойство среди религиозных лидеров.

Индустрия "faith tech" активно развивается: религиозные приложения с чат-ботами занимают топовые позиции в App Store и имеют десятки миллионов загрузок. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The New York Times.

Почему религиозные приложения так популярны?

Bible Chat, например, загрузили более 30 миллионов раз, а католическое приложение Hallow даже обогнало Netflix и TikTok по популярности. Pray.com с 25 миллионами загрузок тоже запускает собственного бота.

Чат-боты тренируются на религиозных текстах и консультируются с теологами, чтобы давать советы, молитвы и отрывки из Священного Писания. Они доступны круглосуточно и позволяют пользователям говорить о своих страхах, вины или надежды в любой момент. Некоторые сервисы даже позиционируют себя как "голос Бога", хотя большинство ограничивается ролью виртуального помощника.

Популярность таких программ объясняют тем, что все больше людей не посещают церкви или синагоги. Для них цифровые платформы становятся "входом в веру".

Раввин Джонатан Ромен считает, что приложения могут помочь тем, кто никогда не имел связи с религиозными общинами. Но другие священнослужители призывают к осторожности.

Католический священник Майк Шмиц подчеркивает, что ни один бот не заменит живого разговора, а также предостерегает от рисков утечки персональных данных.

Некоторые пользователи считают чат-боты даже более поддерживающими, чем реальные общины. Так, жительница Детройта Делфин Коллинз обратилась к Bible Chat после трагедии в своем районе и получила псалом с молитвой за исцеление, который, по ее словам, помог больше, чем реакция ее церкви.

Однако эксперты напоминают, что боты основываются на алгоритмах и склонны "говорить то, что хочет услышать пользователь", а не осуществлять духовное распознавание. Основатели сервисов признают: их цель – не заменить религиозные общины, а стать дополнением. Приложения вроде Hallow даже помогают найти местную церковь.

На фоне снижения посещаемости храмов в США (за несколько десятилетий около 40 миллионов человек покинули церкви), религиозные чат-боты становятся новым каналом для тех, кто стремится к духовной поддержке в удобном цифровом формате.

Какие еще технологии помогают людям?

Не только религиозные чат-боты помогают людям. Например, новое исследование ученых из Университета штата Мичиган показало, что игры в виртуальной (VR) и дополненной (AR) реальности могут быть полезными для психического здоровья.

В частности, они способны уменьшать чувство одиночества и улучшать психологическое состояние. Исследователи отмечают, что ключевым фактором является социальное взаимодействие, которое создается благодаря общению и совместной игре в виртуальных мирах.

Исследователи объясняют это тем, что в виртуальных играх аватары, живое общение и невербальные сигналы создают ощущение реального присутствия. Это превращает игровой опыт в полноценное социальное взаимодействие, что, свою очередь, имеет терапевтический эффект.

Ученые, однако, подчеркивают, что виртуальная и дополненная реальность не является универсальным решением для всех психических проблем, но для многих может быть полезным дополнением.