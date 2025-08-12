Танення антарктичного льодовика відкрило останки британського метеоролога Денніса Белла, який зник у 1959 році під час експедиції. Аналіз ДНК підтвердив особу вченого. Це відкриття, що стало можливим завдяки швидкій зміні клімату, не лише проливає світло на історію вченого, але й підкреслює тривожні темпи глобального потепління.

Що сталося з ученим 66 років тому?

У січні 1959 року 24-річний метеоролог Денніс Белл, якого колеги називали "Тінк", вирушив у складі британської експедиції на антарктичну станцію Скотта. Під час однієї з поїздок на собачих упряжках у районі льодовика Мак-Мердо він провалився у тріщину в льоду. Белл у той момент рухався попереду саней, не взувшись у лижі. Він пережив це падіння. Геодезист Джефф Стокс кинув йому мотузку, щоб витягнути колегу на поверхню, проте Белл чомусь зав'язав мотузку навколо свого пояса, а не навколо себе. Коли він досяг вершини й уже майже вибрався, його пояс порвався. Цього разу він не відгукнувся на поклик, пише 24 Канал з посиланням на NewScientist.

Джефф Стокс зміг повернутися на базу, хоч і з обмороженими руками. Він розповів про те, що сталося, однак погодні умови, зокрема сильна хуртовина, зробили будь-які подальші спроби порятунку надто небезпечними. Тіло Денніса Белла так і не знайшли.

Лише нещодавно, у 2025 році, завдяки швидкому таненню льодовика в районі затоки Мак-Мердо, команда з польської антарктичної станції Арцтовський на острові Кінг-Джордж виявила людські останки серед каміння, оголеного через відступ льоду. Наступного місяця нова команда, до складу якої входили археолог, геоморфолог, антрополог та гляціолог, повернулася на місце, щоб провести ретельне дослідження.

Щоб остаточно ідентифікувати загиблого, кісткові фрагменти доставили дослідницьким судном "Сер Девід Аттенборо" на Фолклендські острови, а звідти Королівськими ВПС до Лондона. ДНК-аналіз, проведений за участю родичів Белла, підтвердив, що знайдені останки належать саме йому.

Разом із рештками було виявлено понад 200 особистих речей, серед яких були залишки радіообладнання, ліхтарик, лижні палиці, шведський ніж, іменний наручний годинник і мундштук від люльки.

Інший бік трагедії

Відкриття останків Белла нагадує про те, як швидко змінюється антарктичний ландшафт. Ця знахідка стала можливою через кліматичні зміни, які прискорюють танення антарктичних льодовиків. За даними досліджень, льодовики в Антарктиді, зокрема на Антарктичному півострові, стрімко відступають через підвищення температури океану.

Наприклад, льодовик Кадман за кілька років збільшив швидкість свого танення на 94%, втрачаючи до 2,16 мільярда тонн льоду щорічно. Це явище не лише оголює раніше приховані ділянки, але й загрожує глобальному рівню моря.

Льодовик Туейтса, відомий як "льодовик Судного дня", також втрачає мільярди тонн льоду щорічно, підвищуючи глобальний рівень моря. Дослідники попереджають, що якщо цей процес прискориться, наслідки можуть бути катастрофічними для прибережних міст і острівних держав.

Хоча відступ льодовиків, які століттями зберігали таємниці, може відкривати нові археологічні та історичні знахідки, як це сталося з Беллом, це водночас створює загрози, такі як повені.