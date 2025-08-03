Що сталось у Гренландії?

Безпрецедентний прорив талої води з-під крижаного щита стався у північній частині Гренландії. Найцікавішим у цій історії є те, що вода пішла не вниз під льодовиком в океан, як це завжди буває, а пробилася наверх через величезний тиск унизу. Вона вивільнилася з такою силою, що пробила шар криги й вийшла на поверхню, спричинивши значні руйнування. Кратер і тріщини в кризі, за даними вчених, мали глибину 85 метрів, пише 24 Канал з посиланням на Nature Geoscience.

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Міжнародна команда дослідників на чолі з науковцями з Ланкастерського університету та Центру полярного спостереження і моделювання вивчала це підлідне озеро за допомогою супутникових даних ESA і NASA, а також цифрових моделей рельєфу з проєкту ArcticDEM. Їхнє дослідження виявило, що влітку 2014 року за десять днів із-під льодовика вирвалося близько 90 мільйонів кубометрів води – це об’єм, еквівалентний дев’яти годинам потоку Ніагарського водоспаду в пік сезону.

Внаслідок цього утворився кратер площею два квадратні кілометри. Але ще більшим шоком стало те, що в іншому районі, на раніше неушкодженій ділянці льоду розміром з 54 футбольні поля (понад 385 тисяч квадратних метрів), з'явилися численні тріщини й уламки криги заввишки до 25 метрів, а поверхню залило водою на площі понад 6 квадратних кілометрів.



Зона розлому, де величезна кількість води прорвалася крізь гренландський лід / Фото CPOM/Ланкастерський університет

Це дослідження фактично спростувало впевненість учених в тому, що тала вода завжди стікає з поверхні льодовика вниз до океану. Виявляється, за певних умов вона здатна підніматися вгору – через тиск та тріщини в крижаному покриві. Особливо здивувало вчених те, що це сталося в зоні, де основа льоду, за моделями, мала бути повністю замерзлою й дуже міцною. Це може свідчити про ще не враховані механізми, зокрема, тріщини, які виникають через тиск води знизу.

Наявні моделі танення льодовиків не враховують подібних явищ, а тому, за словами науковців, потребують перегляду. Адже в умовах глобального потепління і зростання обсягів талої води такі процеси можуть траплятися частіше, змінюючи динаміку танення Гренландії значно швидше, ніж передбачалося.



Схема ілюструє процес, який призвів до прориву щита. Вода внаслідок танення накопичилася під льодовиком, створила значний тиск, а потім фактично знайшла слабке місце й через тріщини прорвалася нагору, заливши водою величезну територію / Зображення Jade S. Bowling та інші

Застосування довготривалого супутникового моніторингу дало змогу відстежити це явище, яке б інакше залишилося прихованим. Такі дані критично важливі для створення точних моделей кліматичних змін. Дослідники наголошують, що розуміння складної гідрологічної системи крижаного щита має стати пріоритетом, особливо в умовах змін клімату.