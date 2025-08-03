Что произошло в Гренландии?

Беспрецедентный прорыв талой воды из-под ледяного щита произошел в северной части Гренландии. Самым интересным в этой истории является то, что вода пошла не вниз под ледником в океан, как это всегда бывает, а пробилась наверх из-за огромного давления внизу. Она высвободилась с такой силой, что пробила слой льда и вышла на поверхность, вызвав значительные разрушения. Кратер и трещины во льду, по данным ученых, имели глубину 85 метров, пишет 24 Канал со ссылкой на Nature Geoscience.

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Международная команда исследователей во главе с учеными из Ланкастерского университета и Центра полярного наблюдения и моделирования изучала это подледное озеро с помощью спутниковых данных ESA и NASA, а также цифровых моделей рельефа из проекта ArcticDEM. Их исследование выявило, что летом 2014 года за десять дней из-под ледника вырвалось около 90 миллионов кубометров воды – это объем, эквивалентный девяти часам потока Ниагарского водопада в пик сезона.

Вследствие этого образовался кратер площадью два квадратных километра. Но еще большим шоком стало то, что в другом районе, на ранее неповрежденном участке льда размером с 54 футбольных поля (более 385 тысяч квадратных метров), появились многочисленные трещины и обломки льда высотой до 25 метров, а поверхность залило водой на площади более 6 квадратных километров.



Зона разлома, где огромное количество воды прорвалась сквозь гренландский лед / Фото CPOM/Ланкастерский университет

Это исследование фактически опровергло уверенность ученых в том, что талая вода всегда стекает с поверхности ледника вниз к океану. Оказывается, при определенных условиях она способна подниматься вверх – из-за давления и трещин в ледяном покрове. Особенно удивило ученых то, что это произошло в зоне, где основа льда, по моделям, должна была быть полностью замерзшей и очень прочной. Это может свидетельствовать о еще не учтенных механизмах, в частности, трещины, которые возникают из-за давления воды снизу.

Имеющиеся модели таяния ледников не учитывают подобных явлений, а потому, по словам ученых, требуют пересмотра. Ведь в условиях глобального потепления и роста объемов талой воды такие процессы могут случаться чаще, изменяя динамику таяния Гренландии значительно быстрее, чем предполагалось.



Схема иллюстрирует процесс, который привел к прорыву щита. Вода в результате таяния накопилась под ледником, создала значительное давление, а затем фактически нашла слабое место и через трещины прорвалась наверх, залив водой огромную территорию / Изображение Jade S. Bowling и другие

Применение долговременного спутникового мониторинга позволило отследить это явление, которое бы иначе осталось скрытым. Такие данные критически важны для создания точных моделей климатических изменений. Исследователи отмечают, что понимание сложной гидрологической системы ледяного щита должно стать приоритетом, особенно в условиях изменений климата.