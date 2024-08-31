General Motors розробляє щось, що називає "режимом витривалості" для автомобілів

Компанія GM патентує "режим витривалості" який допоможе збільшити запас ходу електромобіля під час перегонів. Заявка опублікована Відомством США з патентів і торговельних марок 22 серпня, але була подана ще на початку 2023 року.

Деталі патенту

Концепція описує налаштування бортових контролерів таким чином, щоб акцентувати увагу на проходженні певної кількості кіл у заданому темпі без втрати продуктивності або вичерпання заряду через перевищення максимальної швидкості.

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Фактично ці контролери можуть планувати й оптимізовувати ваш шлях, аналізуючи низку факторів, у тому числі макет траси і вхідні дані водія, відповідно до програми, щоб передбачити, в який момент акумуляторна батарея та інші компоненти стануть занадто гарячими, щоб досягти максимальної продуктивності. Щоб утримувати температуру в межах допустимих значень, контролери могли б заздалегідь обмежувати вихідну потужність.

Крім того, GM зазначає, що електромобілі можуть бути оснащені кваліфікаційним режимом, який дозволяє використовувати максимальну потужність протягом коротких проміжків часу. Це те, що GM також обговорювала в попередній патентній заявці, опублікованій у квітні.

Якщо компанія продовжить розвивати ці ідеї, вона зможе застосувати їх у майбутніх гоночних електромобілях, таких як електричний Corvette, згаданий президентом GM Марком Ройсом в інтерв'ю 2022 року.

Однак традиційно нагадуємо, що подача патенту не означає, що компанія обов'язково працює над технологією. Часто той ти інший патент подають просто для того, щоб зарезервувати за собою ідею і, можливо, реалізувати її в майбутньому за більш сприятливих умов.

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